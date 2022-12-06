Назвали Крым – российским, а армию – «нашей»: почему телеканал «Дождь»* со скандалом закрыли в Латвии

Очень поучительная история для тех, кто считает, что можно дорого, весело и комфортно продавать Западу свою страну и пытаться стать там своими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну что, господа хорошие, как говорится, «за что боролись - на то и напоролись»! «Дождь»* в Латвии больше не закапает. Тамошний Национальный совет по электронным СМИ решил аннулировать лицензию этого телеканала.

После начала СВО и так оппозиционный «Дождь»* совсем закусил удила, встав на сторону киевского режима. В марте деятельность канала в РФ была приостановлена, и вскоре его редакция расползлась по другим странам, а основная часть сотрудников осела в столице Латвии Риге.

Все поначалу были довольны. «Дождь»* поливал как из ведра помоями российскую власть, Вооруженные Силы, «ватников» и «быдло», поддержавших спецоперацию. В Вашингтоне, европейских столицах и в самой Риге в ответ одобрительно кивали, правда денег непримиримым оппозиционерам подкинуть почему-то не спешили. Наверное, решили устроить испытательный срок, - мол, подождем и посмотрим, как оно все в итоге повернется.

Ждать пришлось почти девять месяцев, и тут латвийские хозяева почувствовали, что может случиться выкидыш. Телеканал начал позволять себе вещи, которые на Западе сейчас приравнены к святотатству, за которое надо сжигать на костре. Хорошо бы - физически, как в Средневековье, но общество пока не дозрело до возвращения к давним традициям. Но виртуально жечь уже можно.

Что же произошло? Сначала «Дождь»* в одной из программ вывел на экран карту, где Крым (вы только подумайте!) был показан российским. Латвийские власти этого стерпеть не смогли и тут же впаяли телевизионщикам штраф в 10 тысяч евро. Но вскоре случился новый прокол. Ведущий хоть и радикально оппозиционного, но все-таки изначально российского канала, назвал российскую армию на Украине «нашей армией». Редакция этого ведущего тут же демонстративно уволила, принявшись униженно кланяться и приносить пошлые извинения своим новым хозяевам. Но не помогло! Не учли, что менталитет у местных чиновников и политиков настолько провинциально дремуч, что без посредничества психиатров говорить с ними о России не возможно. Чего, например, только стоит совсем свежее заявление депутата сейма Латвии Кирштейнса о том, что «русской нации вообще не существует».

В итоге руководитель структуры, надзирающей за электронными СМИ, Ивар Аболиньш объявил, что администрация «Дождя»* не осознала тяжести своих нарушений, поэтому лицензия канала в Латвии аннулируется. Решение вступит в силу в четверг, 8 декабря.

Приговор «на ура» приняла местная пресса. Тезисы такие. Во-первых, все представители СМИ, прибывшие из РФ, наверняка связаны с российскими спецслужбами и могут шпионить в Латвии; во-вторых, они наносят вред безопасности и информационному пространству страны; наконец, в-третьих - всем русским, каких бы взглядов они не придерживались, доверять ни в коем случае нельзя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая за острым словом в карман не полезет, опубликовала в своем Телеграм-канале веселую подборочку высказываний западных политиков, сделанных в марте этого года, о том как плохо не давать «Дождю»* нормально работать. Вот лишь некоторые примеры из длинного списка.

Официальный представитель Госдепартамента США Н.Прайс:

- Мы видели сообщения о том, что российское правительство заставляет замолчать независимые СМИ, такие телеканал «Дождь»*.

Официальный представитель Белого дома Дж. Псаки:

- Кремль прямо сейчас в открытую атакует свободу СМИ и правду. Позвольте мне привести несколько примеров. Сегодня независимые медиа-порталы, такие как телеканал «Дождь»*, отключены от эфира и им угрожают.

Если будете осуждать решение латвийских властей, советует западникам Захарова, то и придумывать ничего не нужно. Просто вместо слова «Россия» вставьте в свои недавние заявления слово «Латвия».

- Очень поучительная история для тех, кто считает, что можно дорого, весело и комфортно продавать Западу свою страну и пытаться стать там своими, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» Первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. - Эта публика нам не верила, рассказывала, что можно поливать Россию, и за это тебе там что-то отсыпят. Нет, там ждут только безоговорочного предательства, проявления лютой ненависти ко всему русскому. Но, видимо, не все еще к этому готовы, вот им и посылают такие сигналы, показывая, что полутонов быть не может.

С другой стороны, наше антироссийское СМИ на Западе вообще-то не нужно. Там с этим вполне справляются существующие медиа. Не совсем понятна аудитория всех этих «дождей» и прочих осадков. Потому что больше ненавидеть Россию, чем их западные коллеги, они не смогут. В этом их даже какая-то, трагедия, потому что непонятна ни их аудитория, ни цель их существования. И поделом!

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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