Все различны - все равны. Как рассказать детям, что все люди разные – и это нормально

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «Все различны — все равны».

В этот раз говорим о том, что мы можем и должны сделать чтобы мир вокруг стал добрее, а среда, в которой живут люди с особенностями здоровья — была для них доступнее и безопаснее. Поднимем такие важные вопросы, как буллинг в школе, инклюзивное образование и другие.

Спикеры: дети, родители, Ксения Безуглова Ксения – российский общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, создатель и руководитель благотворительного фонда «Возможно всё», многодетная мать .

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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