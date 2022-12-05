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Общество5 декабря 2022 12:00

Все различны - все равны. Как рассказать детям, что все люди разные – и это нормально

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «Все различны — все равны».

В этот раз говорим о том, что мы можем и должны сделать чтобы мир вокруг стал добрее, а среда, в которой живут люди с особенностями здоровья — была для них доступнее и безопаснее. Поднимем такие важные вопросы, как буллинг в школе, инклюзивное образование и другие.

Спикеры: дети, родители, Ксения Безуглова Ксения – российский общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, создатель и руководитель благотворительного фонда «Возможно всё», многодетная мать .

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

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