Сын Плющенко посвятил отцу оду, а брутальный Шура пошел на осетра

А теперь мальчик, которого в семье прозвали Гномом Гномычем, еще и запел Фото: телеканал «Пятница»

9-летний Саша Плющенко активно тренируется в школе фигурного катания своего отца, работает в ледовых шоу и снимается в рекламе, зарабатывая миллионы чуть ли не с пеленок. А теперь мальчик, которого в семье прозвали Гномом Гномычем, еще и запел. Трогательную песенку о том, как он любит своего папу, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Саша исполняет в новом сезоне сериала «Евгенич» - под аплодисменты своей мамы Яны Рудковской. «Он самый классный, он – чемпион. И всему на свете меня научит он, - выводит мальчуган в первой серии. - С ним меня точно ждет большой успех. Папа - это круто, он должен быть у всех».

В той же серии - премьера клипа у Шуры. По версии сценаристов, он больше не жеманный исполнитель, а увлеченный рыбак, не лишенный брутальности. «Оставайся до утра, я поймаю осетра. Покажу я, как у рыбы получается икра», - бахвалится певец.

«Евгенич» - это малобюджетный абсурдистский комедийный сериал канала «Пятница!» о приключениях музыкального продюсера с Сергеем Жуковым из «Руки вверх!» в главной роли. Его герой был дико популярен в 90-е, но не сумел вписаться в новые времена и прозябает на обочине жизни. Впрочем, все еще надеясь записать новый хит и вновь вознестись на эстрадный олимп.

В сериале снимаются как профессиональные артисты – Иван Охлобыстин в роли злодея-антагониста, Владимир Сычев, так и реальные звезды шоу-бизнеса, занятые в небольших камео. Все они без конца поют. В первом сезоне появились Ольга Бузова, Дима Билан, Лолита, Клава Кока, Даня Милохин, Игорь Акинфеев, Клава Кока. В продолжении, помимо Саши Плющенко, Яны Рудковской и Шуры, обещают Басту, Кая Метова, Розу Сябитову, Гарика Сукачева, Николая Баскова, IOWA, Александра Овечкина, Стаса Костюшкина, Ваню Дмитриенко и других.

Новый сезон стартует на «Пятнице!» в среду, 7 декабря, В 21.00. В проекте 5 серий.