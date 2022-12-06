Ежегодно ВКонтакте делится итогами года по разным темам

Социальная сеть подводит итоги 2022 года и рассказывает о монетизации на платформе, популярных тематиках и новых авторах — общее число активных авторских пабликов перешагнуло отметку в 1,9 млн. Всего пользователями было опубликовано более 6,3 млрд единиц контента.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«Этот год стал рекордным для ВКонтакте: наша аудитория превысила 100 млн активных пользователей в месяц. С 1 января пользователи посмотрели 251 млрд метров ленты — это как 6263 раза обойти Землю по экватору. Мы видим колоссальную активность авторов и с большой радостью поддерживаем их творчество: упрощаем правила для сообществ, совершенствуем инструменты монетизации. Высокая вовлечённость аудитории в обновлённые сервисы и продукты ВКонтакте мотивирует нас стремительно развивать и предоставлять широкий набор инструментов для самовыражения, продвижения и увеличения доходов создателей контента».

Авторская платформа: создание и потребление контента

В этом году ВКонтакте рассказала о глобальном обновлении дизайна ленты и сообществ с фокусом на яркий медиаконтент, индивидуальность авторов и быстрый доступ аудитории к информации. Таким образом социальная сеть помогает авторам ещё более эффективно доставлять контент и вовлекать новых подписчиков.

За 2022 год на платформе было опубликовано более 6,3 млрд единиц контента: посты, клипы, статьи, видео, музыка и другие форматы. Благодаря развитию рекомендаций и повышенному вовлечению аудитории количество просмотров ленты увеличилось на 30%.

ВКонтакте активно развиваются сообщества: сегодня в социальной сети более 1,9 млн активных авторских пабликов. За прошлый год количество новых сообществ увеличилось на 10%, а число подписок пользователей — на 28%. Самыми быстрорастущими оказались сообщества в категориях психология, мода, дизайн, наука и медицина, фотография, арт, танцы, музыка, блогеры.

ВКонтакте подвела итоги контентной платформы

Весь год команда ВКонтакте поддерживала авторов, предоставляя всё больше возможностей для комфортного творчества, развития и монетизации контента. Например, платформа запустила крупнейшую программу поддержки авторов. В ноябре и декабре в рамках масштабной игры «Купон на рандом» между авторами сообществ разыгрывается 10 млн рублей на продвижение. Также соцсеть начала серию мероприятий для создателей контента и представила новые правила сообществ, которые упростили развитие пабликов и монетизацию авторского контента.

Инструменты монетизации: партнёрская программа и VK Donut

В 2022 году ВКонтакте продолжила развивать возможности монетизации контента. За этот год совокупный доход администраторов сообществ ВКонтакте составил 4 млрд рублей, а рост выручки пабликов, использующих официальные инструменты монетизации, увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом.

Фундаментом для этого стала партнёрская программа для авторов: её участники регулярно получают отчисления с пользовательских просмотров рекламных записей в пабликах и ленте новостей. В этом году в программе монетизации контента впервые стали учитываться просмотры историй и клипов. Общий заработок сообществ — участников партнёрской программы в этом году вырос на 65%, а рекордный доход паблика ВКонтакте составил более 2 млн рублей за месяц.

Ещё одним полезным инструментом для авторов в 2022 году стала платформа монетизации VK Donut. С её помощью пользователи ВКонтакте всегда могут оказать финансовую поддержку любимому проекту или оформить подписку на регулярные пожертвования, а авторы — в ответ отблагодарить эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к ещё не опубликованным работам.

По итогам 2022 года:

- общая сумма донатов выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 383 млн рублей;

- количество пабликов с VK Donut выросло на 52%;

- количество донов — подписчиков, которые финансово поддерживают авторов, — увеличилось на 81%.

Каждый день ВКонтакте объединяет миллионы создателей контента. Авторы ведут и развивают сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями. Команда соцсети развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнёрская программа, VK Donut и другие инструменты.

Ежегодно ВКонтакте делится итогами года по разным темам: музыке, кино и сериалам, играм, мемам, технологиям и другим. В этом году они собраны в специальном разделе vk.com/2022, публиковать итоги команда ВКонтакте будет на протяжении всего декабря.