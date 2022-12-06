Свиной грипп бьет по сердцу: пять правил защиты от кардиолога

При температуре выше 38,5 градусов серьезно повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последнюю неделю количество заражений гриппом и ОРВИ в России выросло более чем на 23%, сообщает Роспотребнадзор. При этом в 74 регионах страны обнаружен свиной грипп. Его характерные черты: резкий подъем температуры до 39 градусов и выше, ломота в теле, сильная головная боль, слабость, сухой кашель.

По данным исследований грипп типа А (свиной входит в эту группу) особенно опасен осложнениями на сердце. У 9,7% заболевших, то есть почти у каждого десятого, развивается миокардит. Это воспаление сердечной мышцы, которое может серьезно нарушить работу «пламенного мотора».

Как защитить свое сердце при гриппе? Об этом мы поговорили с профессором-кардиологом, д.м.н., директором Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филиппом Копыловым.

ПРАВИЛО 1: СБИВАЙТЕ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

При температуре выше 38,5 градусов серьезно повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Особенно опасно это для сердечников и людей старшего возраста. Всем остальным тоже не стоит терпеть, надеясь, что жар поможет «побыстрее убить инфекцию». Чтобы защитить сердце, врачи советуют принять жаропонижающее.

В свежих рекомендациях Минздрава разъясняется: самые эффективные и безопасные средства сбить температуру при гриппе, ОРВИ и ковиде - ибупрофен и парацетамол. Обязательно читайте в инструкции пункт о противопоказаниях и соблюдайте указанную дозировку.

ПРАВИЛО 2: КОНТРОЛИРУЙТЕ ДАВЛЕНИЕ И ПУЛЬС

При гриппе, как и при ковиде, может повышаться давление и подскакивать пульс. Последнее вы почувствуете по тахикардии - учащенному сердцебиению. О росте давления может сигналить головная боль, покраснение лица, тошнота.

- У больных гриппом повышение артериального давления и пульса нередко бывает вызвано высокой температурой, - поясняет врач. - В таких случаях после приема жаропонижающего показатели нормализуются.

Если спустя полчаса тонометр показывает больше 140 на 90 мм рт ст, нужно проконсультироваться с врачом о необходимости принять таблетку для снижения давления. Проще всего позвонить диспетчеру Скорой.

При учащенном сердцебиении кардиолог может назначить лекарства из группы бета-блокаторов. Но для этого требуются особые показания (определенные диагнозы, высокий риск инфаркта и т.п.). Поэтому нужна полноценная медицинская консультация. Например, можно воспользоваться сервисами теле- и аудио-консультаций, которые в некоторых регионах доступны по полису ОМС. Либо связаться с платными сервисами.

ПРАВИЛО 3: НЕ ПРЕРЫВАЙТЕ ПРИЕМ СЕРДЕЧНЫХ ЛЕКАРСТВ

Если до заражения гриппом вы принимали лекарства от гипертонии, для снижения холестерина и другие «сердечные» препараты, ни в коем случае не делайте перерыв. «Очень часто бывает ситуация: ой, у меня грипп, надо полечить его, остальные таблетки пока отменю, - приводит пример доктор Копылов. - А через два дня гипертонический криз».

Единственное исключение, когда может быть снижена доза или временно отменен препарат от гипертонии - резкое падение давления, поясняет врач. Такое иногда встречается на фоне интоксикации и других реакций при гриппе. В этом случае обязательно нужно связаться с врачом и согласовать паузу в приеме таблеток или изменение дозировки.

Что касается статинов (препараты, снижающие холестерин), то исследования показали: сердечники, не прекращавшие прием таких лекарств, ощутимо легче переносили ковид, напоминает эксперт. Не исключено, что так будет и при гриппе.

ПРАВИЛО 4: СЛЕДИТЕ ЗА ОПАСНЫМИ СИМПТОМАМИ

О том, что грипп дал осложнение на сердце, могут сигналить такие признаки:

- появилось чувство нехватки воздуха, одышка;

- ухудшилась переносимость физнагрузок. Например, раньше вы спокойно поднимались на 3-4-й этаж, а теперь задыхаетесь, сильно колотится сердце;

- дестабилизировалось артериальное давление, в том числе оно повышается на фоне приема лекарств от гипертонии, которые раньше помогали;

- появились нарушения ритма сердца - перебои, учащение или замедление сердечных сокращений;

- появилась боль или чувство тяжести в груди.

Во всех этих случаях нужно обращаться к врачу.

ПРАВИЛО 5: ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРОЙДИТЕ УГЛУБЛЕННУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

С лета 2021 года у нас в стране введена углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Однако в правилах сказано, что пройти ее могут все граждане России независимо от перенесенной ковид-инфекции. В ходе такой диспансеризации особенное внимание уделяется показателям работы сердца и определению сердечно-сосудистых рисков. Поэтому имеет смысл отправиться на обследование и после гриппа, советует профессор Копылов.

Из документов понадобятся паспорт и полис ОМС. Обращаться нужно в поликлинику, к которой вы прикреплены для обслуживания по ОМС.

ВАЖНО

Лучшее средство защиты, которое доказанно снижает риск любых осложнений, включая поражение сердца, при гриппе - прививка, подчеркнул Филипп Копылов. Инфекционисты поясняют, что вакцинироваться можно и сейчас, на фоне роста заболеваемости. Однако важно минимизировать контакты с окружающими в течение 5-7 дней после прививки. Либо, как вариант, в эти дни нужно надевать в общественных местах респиратор - он многократно снижает риск заражения.