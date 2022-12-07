Появится ли на карте мира новая страна Курдистан, и какому государству предрекли возможный распад

Курдов поддерживают во всем мире, в том числе в России. Пока никаких достоверных доказательств террористической или противоправной деятельности курдов нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всем, кто следит за мировой политикой, знакомо понятие «курдский вопрос». Из-за него Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, по этой же причине Эрдоган угрожает проведением военной операции на севере Сирии. Курдский вопрос играет не последнюю роль в уличных протестах, которые последние два месяца сотрясают Иран. В конце концов, курдов называют крупнейшим разделенным народом мира. По подсчетам специалистов, в местах компактного проживания курдов на территориях Турции, Сирии, Ирака и Ирана обитают около 40 миллионов человек. Это сравнимо с населением таких стран как Испания или Аргентина. Чего же хочет этот многомиллионный народ и кто против него сражается, KP.RU помог разобраться ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов.

- Почему Турция и Иран воюют с курдами?

- Власти Турции и Ирана воюют не с курдами, а с конкретными курдскими группировками. В Турции из 80 с лишним миллионов граждан свыше 20 миллионов - этнические курды. Каждый четвертый гражданин Турции – курд. Воевать с ними для Эрдогана чревато потерей власти. В свое время национально-освободительное движение курдов в Турции возглавила Рабочая партия Курдистана (РПК) во главе с харизматичным лидером Абдуллой Оджаланом. К созданию этой партии и ее деятельности, якобы, приложил руку КГБ СССР. Но уже давно Оджалан отбывает пожизненное тюремное заключение и сотрудничает с турецкими властями, лозунг о независимости Курдистана и даже курдской автономии снят. Среди оставшихся на свободе функционеров РПК больше этнических турок, чем курдов, партия находится под полным контролем спецслужб Турции, и уже лет семь никаких ее активных действий, включая теракты, на территории Турции не отмечалось. Да и раньше боевики РПК никогда не взрывали мирных граждан, нападали только на полицейских и военных.

- Почему Эрдоган так невзлюбил сирийских курдов?

- Эрдоган под предлогом идейной близости (схожесть флагов, атрибутики) сирийских курдских партий с РПК обстреливает их районы, наносит ракетно-бомбовые удары, проводит военно-карательные операции. На оккупированных территориях Турция осуществляет этнические чистки и вместо курдов заселяет туда арабов-исламистов и туркоманов. К иракским курдам Эрдоган относится с уважением, но бомбит на их территории лагеря беженцев и базы РПК.

Немного в меньшем масштабе, но тоже крайне жестко ведут себя на севере Ирака боевики иранских аятолл (КСИР). Под предлогом того, что часть курдской оппозиции из Ирана бежала в Ирак и там продолжает свою деятельность, иранцы обстреливают лагеря, где, по их данным, есть боевики иранских курдских группировок ДПИК и Комала.

- А почему курдов поддерживают США и Швеция, у которой из-за этого даже проблемы с вступлением в НАТО возникли?

- Курдов поддерживают во всем мире, в том числе в России. Пока никаких достоверных доказательств террористической или противоправной деятельности курдов нет. За все время существования курдской автономии в Сирии курдские ополченцы ни разу не нарушили границу с Турцией, а Эрдоган провел уже 4-5 военно-карательных операций на севере Сирии.

- А все-таки возможно ли появление на карте мира нового государства – Курдистан?

- Сегодня это возможно только на территории Ирака и только в том случае, если искусственно слепленное в 1930-х годах англичанами государство Ирак распадется. Теоретически на его месте могли бы появиться Шиитостан, Суннитостан и Курдистан, что соответствует трем провинциям Османской империи (Басра, Багдад и Мосул). Перспектив создания курдского государства в более широком смысле пока нет. Сами курды об этом ничего не говорят, нет общекурдских лидера, организации, идеологии. Это блеф, который муссируют враги курдов.

Естественно, Эрдоган, Асад и иранские аятоллы против даже создания независимого Иракского Курдистана или курдской автономии в Сирии. Все эти три режима проводят политику насильственной ассимиляции курдов у себя и враждебно относятся к курдам в Ираке и Сирии, опасаясь «дурного примера».

- СССР поддерживал РПК и ее лидера Оджалана. Есть намеки в прессе, что и сегодня Москва, когда ей это выгодно, имеет дела с курдами…

- У Москвы есть официальные отношения с иракскими курдами, в Эрбиле, центре иракского Курдистана, уже много лет функционирует генконсульство РФ, работают «Газпромнефть», другие российские компании. В РФ есть представительства сирийских и иракских курдов, курдские студенты учатся в наших ВУЗах. Это не противоречит отношениям РФ с Багдадом, поскольку Иракский Курдистан имеет статус субъекта федерации с самыми широкими правами и полномочиями. Лидер региона Масуд Барзани несколько раз побывал с визитами в России, был принят Владимиром Путиным, другими российскими политиками. Что касается курдов Турции и Ирана, то Москва предпочитает публично не замечать репрессий против них со стороны центральных правительств.

- Возможно ли урегулирование ближневосточных конфликтов без решения курдского вопроса?

- Дело в том, что курдской проблемы как таковой нет. Есть конкретные государства, где грубо нарушаются права курдских меньшинств (Турция, Сирия, Иран). Надо просто перестать убивать и бросать в тюрьмы курдов, дать им возможность разговаривать на родном языке, носить традиционную одежду, придерживаться нравов и обычаев тысячелетней культуры. Пример - Иракский Курдистан. Ведь в Ираке у курдов свои флаг, гимн, президент, правительство, свод законов, армия, полиция, спецслужбы, курдский язык стал вторым государственным, аккредитовано около 40 иностранных диппредставительств, президентом Ирака является курд, несколько федеральных министров – курды, в парламенте у них солидная фракция. Кстати, в турецком меджлисе тоже есть прокурдская Партия демократии народов, но ее депутатов лишают неприкосновенности, бросают в тюрьмы.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Курдские провинции Османской империи (эмираты, княжества) по итогам Первой мировой войны были разделены по мандату Лиги наций границами трех новых государств: Турции, Ирака и Сирии. Курдам тогда не удалось оформить свое государство или получить автономный статус, и они оказались на положении национальных меньшинств в трех странах. Судьба их везде была схожей: турецкие и арабские националисты в Анкаре, Багдаде и Дамаске с одинаковым рвением и жестокостью подавляли любые попытки курдов сохранить свою национальную самобытность и идентичность.