Столетние друзья по переписке: невероятная история настоящей дружбы

Британец Джефф Бэнкс и американка Селеста Бирн уже 84 года являются друзьями по переписке. Фото: Shutterstock

А еще кто-то смеет утверждать, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Миф развеяли британец Джефф Бэнкс и американка Селеста Бирн. Вот уже почти 84 года они являются самыми настоящими друзьями, правда, с оговоркой - по переписке.

Общение завязалось в далеком 1938 году, когда Джефф и Селеста отправили друг другу письма в рамках образовательной программы, объединяющей школьников и студентов из Великобритании и США. Им в тот момент было по 16 лет, сейчас друзья отметили столетний юбилей.

- Я учился в последнем классе гимназии. И нас свели с американцами для дружбы по переписке, и каким-то образом я получил это письмо от американской девушки, и с тех пор мы просто переписывались, - вспоминает Джефф Бэнкс.

Через год началась Вторая Мировая война, но это не помешало молодым людям общаться. Письма отправлялись даже в тот момент, когда Бэнкс служил механиком на британском авианосце HMS Illustrious в Тихом океане.

- В то время мы изо всех сил пытались поддерживать связь из-за войны. Часть моих писем, которую я отправил Селесте, когда бои еще шли, дошли до нее только после победы и она сразу прислала мне ответ, - добавляет британец.

Шло время, а Джефф и Селеста продолжали делиться мыслями и пережитым друг с другом.

- Мы просто рассказывали о повседневной жизни и наших семьях, обменивались историями. Я думаю, что в одном из первых писем я отправил ей копию британской газеты 1953 года, на обложке которой была коронация королевы Елизаветы II, - добавляет Бэнкс. - Селеста очень интересный человек, с ней очень приятно общаться. Она всегда была рядом со мной.

И вот парадокс - за годы дружбы по переписке ни у кого из этой парочки не возникло любовных фантазий в отношении другого.

- Мы просто друзья, как люди, живущие по соседству, - пояснила Селеста Бирн.

И Селеста, и Джефф счастливо создали семьи, родили детей, воспитали внуков.

С развитием технологий друзья со временем отказались от бумажных писем и начали строчить друг другу электронки, а вот совсем недавно стали общаться по видеозвонкам в Zoom.

За десятки лет дружбы Джефф и Селеста написали друг другу сотни писем, а со временем перешли на видеозвонки. Фото: Shutterstock

- У Селесты ухудшилось зрение, поэтому я в основном пишу письма на электронную почту ее дочери, которая живет недалеко от матери, - говорил англичанин. - Электронки стали для меня спасением, потому что в последнее время писать от руки мне стало сложнее.

Уже когда друзьям стукнуло 80 лет, Селеста и Джефф наконец-то встретились. Первый раз в 2002 году, когда Бэнкс приехал в Нью-Йорк, а Бирн в тот момент жила в Нью-Джерси. Во второй раз Бэнкс приехал в гости к подруге по переписке через два года, в 2004 году. Сейчас они уже не так хорошо чувствуют, чтобы совершать трансатлантические путешествия, но зато всегда готовы поддержать друг друга добрым словом.