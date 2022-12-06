Подлое заявление Аллы Пугачевой довело россиян до исступления

Алла Пугачева заявила, что спасается от негатива в Израиле, читая молитвы с оскорблениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева внезапно разразилась гневной отповедью. Примадонна сообщила о "заказной травле" и, не стесняясь в выражениях, отчитала своих обидчиков. Россияне, прочитав сообщение от сбежавшей из России певицы, от слов артистки оторопели.

Алла Пугачева пожаловалась на "заказную травлю". Покинувшая Родину артистка рассказала, что ей помогает терпеть критику в свой адрес.

Примадонна написала о том, что каждый день смотрит в небо и молится. Она показала роскошный вид из окна ее особняка в Израиле. Солнце и живописные пальмы помогают Пугачевой выдерживать весь обрушившийся на нее негатив.

"Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят». Вот и все", - высказалась Алла Борисовна в адрес злопыхателей.

Этот пост довел простых россиян до исступления. Многие отметили, что никто певицу не травил. Кроме того, народ возмущен тем, что даже в молитве звезда не удержалась от грязи и оскорблений. Публика призывает певицу одуматься и покаяться, пока не поздно. Но большая часть пользователей соцсетей не стесняются в выражениях. Люди оставляют очень жесткие комментарии. Приводить самые резкие из них мы не будем по этическим причинам.

"Совсем с ума сошла, что такое пишет", "Странно читать от сбежавшей артистки Пугачевой слова про травлю. Нечего было хаять народ, на котором зарабатывала", "Какое подлое заявление звезды!", "Как в одном предложении сочетаются слова Господи, прости, и твари?", "По факту заработала на тех, кого называет рабами и тварями. Вот что противно", "Если хочешь кого-то простить, не называй их тварями, ибо они не ведают ,что творят...", "Да кому нужна ваша семейка, не писала бы такого бы сама, уже бы и забыли о ней. А такие оскорбления может писать только ничтожный человек", "Разве можно в молитве произносить такие желчные и злые слова ?! Бог этого не простит и не поможет! Сама сначала стань не тварью, не лицемеркой и не лжецом! Может, тогда Бог услышит твои молитвы и поможет!", "Ее страна отвергла не по заказу!", "И молиться-то не умеет! Своим врагам желают здоровья! Все смешалось у нее в голове! Прости ее, Господи, душу злую и заблудшую!" - пишут россияне.