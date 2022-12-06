Правительство России выделит 230 млн рублей на зарплаты медикам на передовой

Глава правительства затронул и вопрос обеспечения военных медицинской помощью. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Поставки экипировки и снаряжения для военных, строительство инфраструктуры - все это нужно делать как можно оперативнее. Об этом шла речь на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, которое провел премьер Михаил Мишустин 6 декабря. Кроме того, необходимо определить приоритетность поставок всего необходимого в силовые ведомства.

- Важно это сделать оперативно - сейчас завершается работа по утверждению таких документов на ближайшее время. На их основании предприятия-поставщики будут выстраивать свою деятельность, равно как и межзаводскую кооперацию, с учетом всех возможных решений по сырью и комплектующим, - сказал Мишустин на заседании. - Напомню, что сохраняется персональная ответственность как должностных лиц, так и кураторов в Правительстве за каждое направление обеспечения специальной военной операции.

Глава правительства затронул и вопрос обеспечения военных медицинской помощью.

- В этом задействованы специалисты Федерального медико-биологического агентства. Они формируют мобильные отряды, которые трудятся на передовой, заботятся о здоровье ребят и спасают их жизни. Правительство направит почти 230 млн рублей на выплату заработной платы таким медицинским работникам, а также закупку медизделий, необходимых для лечения пациентов, - сообщил премьер.

Мишустин дал понять: хоть на дворе и холода, прохлаждаться сейчас не время.

- Обращаю внимание: даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование фортификаций и укрытий. Решение таких вопросов в приоритете на территориях проведения специальной военной операции и в приграничных районах, - сказал глава правительства.