Сергей Степашин ответил на вопрос о загадочной смерти четырех авторов Беловежских соглашений

Сергей Степашин
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
31 год назад были подписаны Беловежские соглашения.
Этой дате и был посвящен традиционный «Вопрос дня» - наша постоянная рубрика.
На этот раз мы спросили: «Чего вам больше всего жаль от распада СССР, а от чего вы отказались легко?»
В числе наших экспертов, ответы которых публикуются в ежедневной «Комсомольской Правде» (столичный выпуск) в среду, 7 декабря, был и экс-премьер России, председатель Попечительского совета Фонда развития территорий (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин.
Ниже мы публикуем наш разговор более подробно.
…- Очень жаль, что после развала СССР 25 миллионов русских граждан оказались за пределами нашей страны, в тяжелейшем положении, во всех, кстати, республиках, - заметил Сергей Вадимович. - Я как-то Бурбулису (был в числе тех, кто подписывал Беловежские соглашения. - А.Г.) говорю - а отчего не прописали очевидные вещи - сохранение единой армии, единой валюты и общего банка, и координации внешней политики? Тогда бы эти соглашения, может быть, создали бы основу построения нового государства, по типу тех же США и Федеративной республики Германии.
Но они не думали о будущем.
А от чего советского я бы сам легко отказался? Да советского-то уже не было ничего. У нас советская власть закончилась при Сталине и не было ее больше никогда.
- Вы так считаете?
- Мы ведь, когда шли на выборы - и депутатов СССР, и России, - с лозунгом «Вся власть Советам» - сами хорошо понимали, что это все - во многом формально. И - аморфно.
Власть в такой стране огромной, как наша, тем более - многонациональной, с такой гигантской территорией - должна быть достаточно жесткой и сильной. Что, кстати, мы выстраиваем сегодня, по новой Конституции. (Степашин имеет в виду поправки, внесённые летом 2021-го - А.Г.)
- Сергей Вадимович, как вы думаете, случайно или нет в 2022-м всего за полтора месяца из жизни ушли подписанты Беловежских соглашений - Бурбулис, Кравчук, Шушкевич?.. Может быть, это - предзнаменование свыше?
- Не знаю, это надо у Всевышнего спросить, у Создателя. Но он навряд ли нам ответит на этот вопрос. Царствие им небесное, но молиться за Кравчука я точно не буду.
- Ясно.
И еще вопрос. В эти дни Владимир Путин проводит несколько встреч, связанных с углублением интеграции бывших союзных республик. А в ближайшую пятницу Президент России планирует посетить Бишкек - для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вот как вы оцениваете то, что Россия, несмотря ни на что, все же пытается собрать - скажем так, - страны, заинтересованные в нашем содружестве?
- Ну, а кому еще собирать? Давайте быть тоже честными. Первая идея Евразийского экономического и политического пространства, если так можно назвать, была у Нурсултана Назарбаева, потом его поддержал Борис Ельцин. Но, к сожалению, кроме слов, дел было мало.
Сейчас жизнь нас заставляет очень серьезно пересмотреть наши отношения, в том числе, по той тематике, о которой ты сейчас сказал.
И это, конечно же, - на пользу странам и народам бывшего СССР.