История с «падением ракет в Польше» повторилась. Но Россию уже никто обвинять не смеет

По опубликованным кадрам видно, что это разгонный блок зенитной ракеты, выпущенной ЗРК С-300.

В утреннем шоу Виттеля и Панкина «Что будет?» на Радио «Комсомольская правда» Борис Рожин, военный эксперт, и автор Telegram-канала Colonelcassad, ответил на вопросы ведущих по актуальным темам.

ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫЙ СИНДРОМ

- В Молдавии на границе с Украиной упала ракета — как говорят, от С-300...

- По опубликованным кадрам видно, что это разгонный блок зенитной ракеты, выпущенной ЗРК С-300. С учетом ситуации в этом районе, очевидно, что украинские системы ПВО пытались отрабатывать по ракетам, которые летели в зоне ответственности этого зенитно-ракетного полка.

- То есть?

- Украинская зенитная ракета вновь сработала нештатно. То есть, улетела явно не туда, как это уже было неоднократно.

- Как в случае с украинским попаданием в польское приграничное село?

- В том числе, когда они там поляков убили и в трактор попали. Так же, как они периодически попадают этими ракетами в жилые дома. Мы такое наблюдаем в течение всего года конфликта. Эта история не стала исключением.

- В Молдавии это не первая украинская ракета?

- Как минимум, вторая, которая залетела туда за последние месяцы. И поэтому историю с тем, что это Россия якобы атакует Молдавию, которая раскручивалась в прошлый раз, они уже не поднимают.

- Почему?

- Потому что любой, кто занимается военной тематикой, просто посмотрит на обломки этой ракеты и сравнит их с любыми фото разгонного блока С-300 - и все будет очевидно.

- На снимках ракета целехонькая лежит?

- Виден разгонный блок. Трудно установить все обстоятельства, почему она так сработала, но то, что она принадлежит к зенитно-ракетному полку, который дистанцирован в этом регионе, это очевидно. Я бы не исключал, что это тот же 540-й зенитно-ракетный полк, который дислоцирован на западной Украине, который уже обстрелял Польшу. Район, где упала ракета, совпадает с зоной ответственности того же зенитно-ракетного полка.

- Секретарь СНБО Данилов говорит, что это ракета, имеющая отношение к России. И Зеленский настаивает на этом.

- Не стоит большое значение придавать этим заявлениям… Люди примитивно врут, зная, что ничего им за это не будет.

- Врут или сознательно провоцируют?

- Украинские власти не являются субъектными. Провокации, которые делаются под вывеской Украины, декларируются западными службами, в первую очередь, Британией и Польшей. Эти же страны руками Зеленского и срывают переговоры. Рассчитывать на переговоры с Зеленским – то же самое, как рассчитывать на выполнение минских соглашений. Никто их выполнять не собирался. Они прекрасно понимают, что если все остановится, то что этот режим может предложить обычному населению, кроме разрухи и огромных долгов?

В РЕЖИМЕ ПЕРМАНЕНТНОЙ ВОЙНЫ

- Режим войны для них - золотое время?

- Именно! Почему Порошенко войну не прекращал на Донбассе? Потому, что украинские «элиты» поняли, что режим войны и попрошайничество на западе выгоднее, чем нормальное экономическое строительство. Это что касается конструктива в переговорах.

- А что касается ПВО?

- Молдавия не обладает серьезными системами ПВО. Она изначально имеет слабенькую армию. Польша мощнее. Сейчас они заинтересованы в укреплении своих систем ПВО, хотят получить ЗРК «Пэтриот» ПАК-2 или ПАК-3 – это модификации. В районе аэродрома Жешув, через который идут поставки оружия на Украину, развернуто несколько батарей ЗРК «Пэтриот». Но Польша хочет, чтобы ей передали самые новые системы из Германии.

- США наращивают группировку войск в Польше – туда доставлено около 700 боевых машин, масса солдат и танков «Абрамс», бронетранспортеры хорошие. К чему все идет?

- Усиливается давление на Россию. Если бы не ядерное оружие, то НАТО бы уже напало и на Калининград, и на Белоруссию. НАТО обладает преимуществом в количестве обычных вооружений. Они наращивают свои силы. Это вынуждает Россию усиливать свою группировку в Калининграде, усиливать соединения на западных границах. И нельзя исключать, что будет попытка прощупать, станет ли Москва применять крайние меры, если НАТО попытается навязать прямую конфронтацию, но при условии исключения использования ядерного оружия, что России невыгодно.

- Потому запад и зондирует наше приграничье?

- Да! И эта гипотетическая угроза на наших границах, то есть, в Восточной Балтике, в Калининграде и Белоруссии – это способ давления на Россию и способ вытягивать часть ресурсов нашей страны на это направление.