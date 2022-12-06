О съедобных цветах и пользе электросудорожной терапии

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Анна Комарова, Надежда Артамонова

«Мама готовит дома»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Анна Комарова и Надежда Артамонова - это мать и дочь (Надежда - еще и очень известный кулинарный блогер, на ее страницу «Вконтакте» kudri_v_oblakax подписаны тысячи человек). В своей книге они делятся домашними, семейными, рецептами, которые сами называют «уютными» - и это очень точное определение. Готовить еду, по мнению Анны и Надежды, надо «из того, что нравится и так, как вы любите». Освоив несколько базовых навыков (им посвящены первые страницы книги), вы сможете и печь французские багеты (да, дома, в духовке!), и сделать свой вариант утки по-пекински, и вялить хурму, сливы или помидоры… А еще там есть рецепты домашнего майонеза, песто или глинтвейна, итальянского печенья кантуччи, китайских, корейских, грузинских блюд… Ничего чудовищно сложного в этом нет, и заканчивать какие-то специальные кулинарные техникумы для того, чтобы дома готовить, как в ресторане, вовсе не обязательно.

Ольга Павлова

«Да, диабет»

Издательский дом «Комсомольская правда»

В России живет около пяти миллионов диабетических больных. И это только те, кому был поставлен диагноз: людей, у которых повышенный сахар в крови, но которые об этом даже не подозревают, гораздо больше. Книга Ольги Павловой - практикующего врача, которая специализируется на эндокринологии, диетологии, спортивной и антивозрастной медицине - словно энциклопедия диабета. Ее необходимо прочитать всем, кто страдает от этого недуга, а особенно тем, кому диагноз был поставлен недавно. Впрочем, и тем, кто хочет просто уберечься от диабета, эта книга будет очень полезна. Очень простыми словами, «на пальцах», автор объясняет важнейшие вещи. Например, как работает инсулин? Как лечатся диабет первого и второго типа? Что такое «хлебные единицы», как и зачем их считать? Можно ли есть сладкое и сохранять нормальный сахар крови? Как влияют на организм овощи и фрукты? Что такое lada и mody - редкие типы диабета? Что такое «хорошие» и «плохие» жиры?.. Название болезни звучит грозно, но с нею вполне можно жить и быть счастливым - и Ольга расскажет, как.

Андрей Тульский, Катя Каплар

«Жизнь как праздник»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Авторы книги начинают ее словами: «Мы, Катя Каплар и Андрей Тульскии , лучшие друзья, коллеги, фотографы, увлеченные кулинары и творцы, решили подарить вам книгу, созданную по велению сердца». Посвящена она рецептам и декору, и разбита на четыре части - по четырем временам года. Катя и Андрей рассказывают, как встречать два главных русских праздника - Пасху и Новый год, как готовить творожную пасху и куличи, запеченную утку и кексы к новогоднему столу. Но, разумеется, этим не ограничиваются. В их книге есть и масса «летних» рецептов, начиная от съедобных цветов (а настурция, анютины глазки, сирень, бузина, флокс, роза, бегония, лаванда, календула, не говоря уж о цветах кабачка, издавна используются в кулинарии) и заканчивая малосольными огурчиками и кишем с инжиром. И масса «осенних» - будь то фаршированные патиссоны или пироги с яблоками. Есть много кулинарных секретов, которые будут полезны в любой сезон (как приготовить яйцо-пашот, как засолить красную рыбу…) А еще авторы учат, как собирать цветочные композиции и создавать гербарии, как красиво их фотографировать (впрочем, рекомендации по фотографированию кулинарных произведений в книге тоже имеются в изобилии!) И в целом, Катя и Андрей учат тому, как получать удовольствие от жизни, вне зависимости от того, светит за окном июньское солнце или звенит январская вьюга.

Михаил Бажмин

«Секс, смерть и галоперидол. Как работает мозг преступника»

Издательство АСТ

Михаил Бажмин - врач-психиатр, родился он в Самаре, а в последние годы живет в Израиле. И занимается, в том числе судебной психиатрией. Проще говоря, через его кабинет проходят преступники самых разных мастей - от брошенных всеми хронических больных, укравших в магазине булочку, до кровавых убийц. Жизнь у Бажмина сложная (не зря он в самом начале жалуется, что «по статистике случаев профессионального выгорания и суицидов психиатры в «топе»), но, черт побери, довольно-таки интересная. В книге масса историй - от забавных и сравнительно светлых до поистине леденящих. Один пациент - шизофреник, которому голос - точнее, Глас - нашептывал, что Бог собирается призвать его себе на смену, а потом потребовал убить собственную мать. Другой поехал в Латинскую Америку с целью «расширить сознание», принял наркотические вещества и впал в буйство - пришлось лететь на край света и четыре часа плыть на моторной лодке по Амазонке (а потом четыре часа обратно), чтобы вернуть его к цивилизации (богатые родители оплатили эту спасательную экспедицию). Третий - лунатик, больше жизни любивший свою жену, но однажды случайно, во сне, зарезавший ее… Однако «Секс, смерть и галоперидол» - не только сборник таких вот умопомрачительных сюжетов: это еще и популярный рассказ о том, что такое душевные заболевания и психиатрия, что из себя представляют и как лечатся разнообразные расстройства, от которых страдают десятки миллионов людей. Вы ведь наверняка не думали, что электросудорожная терапия (которая в голливудских фильмах выглядит как некий облегченный вариант казни на электрическом стуле) до сих пор применяется врачами? А она применяется, причем сейчас является почти рутинной, безболезненной и эффективной процедурой.

Андрей Колбасинов

«Русская чайная традиция»

Издательство «Альпина ПРО»

История взаимоотношений русского народа с чаем. Невинному напитку, который готовят из листьев камелии китайской, пришлось пережить в России немало приключений. О нем впервые услышали при Иване Грозном, при Алексее Михайловиче активно применяли в качестве медицинского средства, а в первые десятилетия XIX века он завоевал всю страну - хотя, например, петербуржцы, в отличие от москвичей, довольно долго предпочитали чаю кофе. И то, и другое проклинали старообрядцы («Аще кто от православных християн дерзнет пити чаи , сеи отчается самого Господа Бога и да будет предан трижды анафеме», а уж кто начнет пить кофе, тот будет предан анафеме четырежды). Однако уже в 1839 году маркиз де Кюстин, язвительный французский путешественник, совершивший вояж по России, был потрясен тем, что даже в самых бедных и грязных крестьянских избах готовили превосходный чай: «Деревенская простота жилища образует разительный контраст с изящным и тонким напитком, который в нем пьют»… Впрочем, речь в книге идет и о напитках, которые употребляли в России до того, как чай победил всех конкурентов (сбитень, взвары, настой кипрея), и о разных сортах самого чая (грубо говоря, их все готовят из одного растения - камелии китайской, только обрабатывают разными способами), и о посуде, без которой «русская чайная церемония» когда-то была немыслима.