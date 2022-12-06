В США собрали $15 тысяч на лечение щенка, отбившегося от стаи койотов

Каспер охранял стадо овец, когда на него напала стая койотов.

Героем дня в Штатах стал 8-месячный пёс по кличке Каспер, владельцем которого является фермер из штата Джорджия.

Каспер охранял стадо овец, принадлежащее хозяину, когда на него напала стая, состоявшая из 11 койотов.

Собака дала отпор диким животным. Она загрызла восемь койотов и задала трепку остальным.

Пёс не сразу вернулся на ферму с поля боя. Его хозяин даже обратился в соцсетях за помощью в розыске героя.

Только через два дня владелец фермы написал, что Каспер вернулся.

- Он смотрел на меня, и в его взгляде читалось: «Хозяин, перестань обращать внимание на то, как я плохо выгляжу, просто позаботься обо мне», - написал Джон Вирвиллер.

Касперу досталось: ветеринары нашли на его шкуре множество глубоких ран, также койоты откусили ему часть хвоста. Но после первого курса лечения доктора надеются, что собаке не понадобится пересадка кожи.

Восхищенные мужеством Каспера пользователи соцсетей стали собирать деньги на оплату счетов, присланных ветеринарами. Уже собрано более $15000.