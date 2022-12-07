Анекдоты: Я такой старый, что еще помню времена, когда слово «откат» было исключительно артиллерийским понятием

- А какая надпись на пачке сигарет тебя действительно отпугнула бы и заставила бросить курить?

- Цена 950 рублей.

* * *

Купила себе сережки в виде комаров. Прикольные такие! Сегодня уже два раза от друзей по уху получила.

* * *

В бар входит пингвин, подходит к стойке и говорит:

- Ну мне как обычно.

Бармен:

- Идите вы к черту! У меня каждый день 500 клиентов, я что, должен всех помнить, кому что?!

* * *

- Опишите себя в трех словах.

- Ленивый.

* * *

- Ты сломал мне жизнь!

- Ты жива?

- Да.

- Теперь у тебя две жизни, неблагодарная!

* * *

- Официант, я уже два часа жду холодец!

- Все-все, зачем так нервничать, уже поставили варить!

* * *

Тут уж как кому повезет. Иному достаточно просто приделать к полену нос, чтобы войти в сокровищницу мировой литературы.

* * *

Бабник - это мужчина, хранящий верность всем женщинам сразу!

* * *

Про отдыхающих в Турции.

Немцы встают в пять утра, чтобы положить свои полотенца на еще свободные лежаки, потом спокойно идут спать, отдыхать, гулять...

Русские обычно встают в три часа дня, идут к лежакам и думают: «Какой же классный сервис в Турции - лежаки с немецкими полотенцами!»