Анекдоты: Я такой старый, что еще помню времена, когда слово «откат» было исключительно артиллерийским понятием

- А какая надпись на пачке сигарет тебя действительно отпугнула бы и заставила бросить курить?
- Цена 950 рублей.
* * *
Купила себе сережки в виде комаров. Прикольные такие! Сегодня уже два раза от друзей по уху получила.
* * *
В бар входит пингвин, подходит к стойке и говорит:
- Ну мне как обычно.
Бармен:
- Идите вы к черту! У меня каждый день 500 клиентов, я что, должен всех помнить, кому что?!
* * *
- Опишите себя в трех словах.
- Ленивый.
* * *
- Ты сломал мне жизнь!
- Ты жива?
- Да.
- Теперь у тебя две жизни, неблагодарная!
* * *
- Официант, я уже два часа жду холодец!
- Все-все, зачем так нервничать, уже поставили варить!
* * *
Тут уж как кому повезет. Иному достаточно просто приделать к полену нос, чтобы войти в сокровищницу мировой литературы.
* * *
Бабник - это мужчина, хранящий верность всем женщинам сразу!
* * *
Про отдыхающих в Турции.
Немцы встают в пять утра, чтобы положить свои полотенца на еще свободные лежаки, потом спокойно идут спать, отдыхать, гулять...
Русские обычно встают в три часа дня, идут к лежакам и думают: «Какой же классный сервис в Турции - лежаки с немецкими полотенцами!»