Злой рок Булгакова не сработал: премьера фильма «Воланд» состоится уже в этом году

В компании заверили, что премьера картины «Воланд» состоится уже в этом году.

Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» опровергла информацию об иске, предъявленном наследникам Булгакова.

Новость о том, что наследники Булгакова попали в неприятную ситуацию ранее опубликовал популярный телеграмм-канал Mash. Согласно информации канала, предприимчивые Сергей и Дарья Шиловские, владеющие напополам наследством великого неродственника, умудрились продать права на экранизацию книги и в Америку, а в 2017 году торганули снова, уже в родном отечестве. Когда дело всплыло - американцы подали жалобу и как итог - съёмки нашего варианта классики пришлось прекратить.

«В "Марс Медиа" посчитали, что всё случилось по вине Шиловских, и подали к ним иск. Требуют возместить 115 миллионов рублей производственных убытков», — пишет MASH.

Однако корреспонденту «КП» удалось дозвониться до отечественной кинокомпании, а в «Марс Медиа Энтертайнмент» опровергли абсолютно все.

- Неужели это нужно как-то комментировать....там написано, что фильм даже не снимался. А он очень даже снимался и даже почти завершен, — заявила руководитель пресс-службы Ирина Данилова.

В принципе, проблемы с экранизациями «Мастера и Маргариты» давно стали обычным делом. Снять фильм по книге хотели многие, да не всем удавалось. Режиссер Наумов даже рассказывал, что ему во сне явилась жена Булгакова и сказала, что экранизация не состоится.

Однако в компании заверили, что премьера, которая носит название «Воланд» состоится уже в этом году. Режиссером фильма выступил Михаил Локшин, известный по работе «Серебряные коньки»; предводителя нечистой силы играет немецкий актер Аугуст Диль, а роли Мастера и Маргариты исполняют супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Это прибавляет пикантности, ведь нашумевшая история Евгения Цыганова, с уходом от жены к Снигирь, очень напоминает историю, описанную Булгаковым. Правда, это история не Мастера, а Маргариты, но не суть важно.

Актриса Юлия Снигирь.

Напомним, что впервые «Мастера и Маргариту» экранизировали в Польше в семидесятых годах прошлого века. Последней, на сегодня киноверсией стал 10-серийный телесериал Владимира Бортко, увидевший свет в 2005 году, причем зимой этого года под музыку Корнелюка, написанную к экранизации Бортко фигуристка Анна Щербакова триумфально выиграла Олимпиаду.

Ранее появлялась информация о том, что «Мастера» будет снимать режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев, однако Лебедев не смог выполнить работу из-за пандемии и пересечения работы с другими съемками.

Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.

СПРАВКА КП

Сергей Сергеевич Шиловский, официально получивший права наследования на произведения Булгакова в 1993 году, не является родным внуком писателя. Женившись третий раз на прекрасной Елене Сергеевне Шиловской, Булгаков усыновил её сына от первого брака.

Именно бабушка Сергея Шиловского была прообразом знаменитой булгаковской Маргариты

СПРАВКА КП

«Марс Медиа Энтертейнмент» создана в 2011 году кинопродюсером Рубеном Дишдишяном. За 10 лет кинокомпанией снято 160 проектов для широкого проката, телевизионных каналов и онлайн-платформ – 125 сериалов, 35 фильмов, 710 часов. Среди них «Т-34», «Пальма», «Чики», «Аритмия», «Громкая связь», «Золотая Орда», «Гостиница «Россия», «Великая», «Шторм», «Закрытый сезон», «Водоворот», «Звезда» и др. Более 130 наград получено на российских и международных фестивалях и премиях. С 2020 «Марс Медиа» входит в список лидеров отечественного кинопроизводства.