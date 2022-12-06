Умерла супруга легенды ТВ Владимира Молчанова: «Как в 18 лет женился, так и жил с одной женой»

Телеведущий Владимир Молчанов с супругой Консуэлой, 2008 г. Фото: Рамиль ГАЛИ

72-летний Владимир Молчанов в больнице. Легендарный автор и ведущий программ «До и после полуночи», документальных фильмов и множества передач оказался на больничной койке из-за тромбофлебита. Там и застала Владимира Кирилловича трагическая новость о смерти супруги.

Друзья телеведущего сегодня сообщали друг другу новость: супруга Молчанова 73-летняя Консуэло Сегура умерла в больнице. Причина смерти пока не озвучена. Владимир Молчанов планирует выписаться из больницы, чтобы проститься с супругой. У Молчанова и его жены есть дочь Анна, внук Дмитрий. Дочь займется организацией похорон.

Владимир Молчанов был однолюбом: «Как в 18 лет женился, так и жил с одной женой». Консуэло и Владимир учились на филфаке в МГУ: она на испанском отделении, он – на голландском. А познакомились летом в колхозе на морковке. Консуэло – россиянка испанского происхождения родилась на Кубе, а потом с родителями переехала в СССР. Жену Молчанов и все друзья семьи называли Чата. По словам Владимира: Чата - это ласковое прозвище по-испански.

Влюбился Молчанов молниеносно, а предложение сделал в экстремальных условиях – во время практики в колхозе сокурсники отправились посмотреть дом Паустовского в Тарусе. Владимир Кириллович любил рассказывать: «Из Тарусы нам пришлось возвращаться на моторной лодке с абсолютно пьяным лодочником. Лодка на середине Оки начала протекать. В этот критический момент я и предложил Консуэло выйти за меня замуж. Она не отказалась. Но сказала, что для начала надо познакомить меня с ее родителями - они тогда жили на Кубе. Ждать долго не пришлось, мама Консуэло довольно быстро прилетела для знакомства. После свадьбы мы поселились в квартире родителей жены, с ее бабушкой».

Консуэло в начале мечтала уехать жить куда-нибудь на юг, но осталась в России - из-за мужа. Консуэло трудилась редактором в печатных СМИ, но всегда помогала мужу в работе над документальными фильмами – порой вместе писали сценарий. Владимир Молчанов любил работать со своей Чатой: «Мне это помогает. Потому что рядом всегда человек, который может совершенно откровенно сказать тебе, если ты что-то делаешь неправильно».

Супруги прожили вместе долгую счастливую жизнь. Работы последние годы стало меньше, болячек больше. Владимир и Консуэло любили проводить время с дочкой Анной и внуком Дмитрием. В пандемию жили все вместе в своем доме в деревне Старая Руза. В прошлом году Владимир Молчанов рассказывал, что лежал в больнице из-за осложнений после перенесенного коронавируса. В этот раз телеведущего госпитализировали с тромбофлебитом, в больнице Молчанова и застала трагическая новость.