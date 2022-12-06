Герой спецоперации «Z» лейтенант Баскаков отбил атаку из трех воздушных целей

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще был уверен, что: «Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…».

ОБЕСПЕЧИЛ БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ПОДВОЗ БОЕПРИПАСОВ

Прапорщик Иван АНУФРИЕВ

«В ходе специальной военной операции командир взвода обеспечения прапорщик Иван Ануфриев выполнял задачи по эвакуацию поврежденной техники. В ходе контрнаступления противника, действуя на переднем крае боевых действий, Иван вывез из-под огня артиллерии противника в безопасный район автомобиль КамАЗ, загруженный боеприпасами для танков. Также благодаря действиям прапорщика Ивана Ануфриева удалось спасти жизнь трех раненых сослуживцев, оказав им первую медицинскую помощь и своевременно эвакуировав в безопасный район. На протяжении всего периода нахождения в зоне проведения специальной военной операции, проявляя мужество и героизм, организовывал бесперебойный подвоз на передний край боевых действий материально-технического имущества и вооружения».

ПОКАЗАЛ МАСТЕРСТВО КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ

Капитан Алексей АВЕРЬЯНОВ

«Капитан Алексей Аверьянов действовал в составе расчета гаубичной самоходно-артиллерийской батареи. Расчет под командованием Аверьянова выполнял боевую задачу по поддержке российских войск в ходе наступательной операции на позиции противника. При смене огневой позиции гаубичная самоходная артиллерийская батарея подверглась огневому поражению артиллерии противника. Действуя мужественно и решительно, не теряя самообладания, оперативно привел орудие к готовности нанесения ответного огня. Выявив цели и корректировав огонь орудия, точным выстрелом лично уничтожил две САУ противника и до 9 националистов. Благодаря решительным действиям капитана Алексея Аверьянова, профессионализму и слаженности его экипажа было обеспечено стремительное продвижение Российских войск вглубь позиций противника».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ТРИ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛИ

Лейтенант Денис БАСКАКОВ

«В условиях интенсивного противоборства со стороны противника и применения им артиллерийских систем, РСЗО и минометов начальник расчета зенитной ракетной батареи старший лейтенант Денис Баскаков выполнял задачи по уничтожению вражеских воздушных целей. Три воздушных объекта украинских националистов, стремясь атаковать позиции российских войск, оказались в зоне ответственности расчета Баскарова. Денис оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. За время отражения наступления националистов, боевым расчетом под командованием лейтенанта Дениса Баскакова были уничтожены самолет Су-24, оперативно-тактическая ракета ТОЧКА-У и беспилотный летальный аппарат».