Как пела малоизвестная современная израильская певица Пугачева, Германия отмучилась

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: REUTERS

"Терпение и труд все перетрут". У этой русской пословицы есть немецкий аналог, который сейчас очень подходит по сезону: "Fleiß bricht Eis" ("Терпение лёд ломает"). Федеральный канцлер Германии сейчас, наверное, пребывает в приподнятом настроении и празднует победу. Или почти победу. И почти празднует. Его сентябрьские вояжи в арабские монархии, которые он предпринял этой осенью с целью уговорить партнеров прибавить в поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию наконец-то дали эффект. Доха согласилась поставлять в Германию свой СПГ. Напомним, из других стран региона Шольц привез кукиш.

Но здесь-то сработало!

Хотя, с другой стороны, как сказать. Реальный результат дипломатии Шольца лучше описывается словами песенки, которую исполняла малоизвестная современная израильская певица Алла Пугачева: "Если долго мучиться, что-нибудь получится". Вот это "что-нибудь" в итоге и получилось.

Катар согласился нарастить поставки в Германию СПГ. Катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках своего СПГ в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год. И контракт будет заключен на довольно длительный срок – аж на целых 15 лет.

А дальше, как в пошлом анекдоте – есть нюансы.

Во-первых, 2 миллиона тонн – это примерно в 5 раз меньше, чем поставлял Германии СПГ российский "Газпром". Осталось найти где-то еще 8 миллионов тонн, и от российского СПГ можно смело отказываться.

А во-вторых, и это гораздо более примечательно – поставки начнутся только в 2026-м году. Через три с лишним года. Как Германия будет проходить отопительные сезоны в это время, извините, проблема не Катара. Как и погодные условия.

Примечательно, что практически год назад Олаф Шольц вступил в свою нынешнюю должность, а перед этим заявил, что намерен исполнять обязанности на посту федерального канцлера больше одного срока, который исчисляется 4-мя годами. Правда, сейчас многие эксперты ему прочат скорую досрочную отставку, что вызовет правительственный кризис. При этом, немцы могут посмотреть, например, на Великобританию и оценить эффективность двукратного обмена шила на мыло.

Но даже ели Шольц доработает на посту канцлера до конца каденции, то газ из Катара придет уже его сменщику, который возглавит правительство после него.

А что остается тогда Шольцу? В полном соответствии с немецкой пословицей вооружиться терпением и "ломать лед". В прямом и переносном смысле слова. Все три года.