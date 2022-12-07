Мобилизованные мужики в окопах говорят: «Хотим наступать!» Чего ждет Россия?

Будни журналистов на передовой между Северском и Бахмутом. Справа - военкор «Комсомолки» Александр Коц и военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Фото: Личный архив Александра КОЦА

Как мобилизованные мужики живут в окопах? О чем просят? Кончатся ли «Калибры»? Когда ждать перелома в военной операции России и чего нам не хватает для победы?

Главные вопросы последних месяцев в студии Радио «КП» с ведущим Иваном Панкиным обсудил вернувшийся из очередной командировки легендарный военкор «Комсомолки» Александр Коц. Честные ответы человека, побывавшего во всех «горячих точках» на линии соприкосновения – в нашем материале.

ДОЖДАЛИСЬ ПОЛЕВОЙ ПОЧТЫ

- Тот редкий случай, когда можно после 24 февраля застать тебя в редакции. Надолго в Москву?

- До Нового года точно, накопилось много домашних дел, рабочих, с недавних пор я - член Совета по правам человека при президенте, это тоже накладывает обязанности. Надо вникать в эту работу, с которой я, в принципе, знаком, потому что за девять месяцев приходилось сталкиваться с проблемами людей в погонах. И по мере возможностей некоторые даже решать.

- С какими в основном проблемами сталкиваешься?

- Первое - экипировка. Причем не всегда эта проблема из-за головотяпства командования. Людей нормально экипировали, допустим, привезли в лес, они в лесу живут, а там суровые условия. И форма быстро изнашивается. Попадает под обстрел «КамАЗ» со снабжением, сгорает все, что в нем было. Или изначально что-то выдали, но это потерялось в бою. Иногда и халатность тыловиков.

Есть жалобы и вопросы по обещанным деньгам, особенно среди добровольцев. Очень много обращений от родственников, которые ищут своих сыновей и мужей. Вот он месяц не выходил на связь, и у родных уже паника. Я-то понимаю, что в зоне спецоперации военный может не выходить на связь месяцами, там бывают места, откуда позвонить просто невозможно. Но мать или жену этим не успокоить. Притом до недавнего времени у нас полевая почта отсутствовала как класс. В Великую Отечественную почтальоны развезли почти 11 миллиардов писем из дома на фронт и обратно. Спустя 80 лет это почему-то стало проблемой. Минобороны опубликовало адрес, по которому можно отправлять письма и посылки. Посмотрим, как будет работать.

ОБЫЧНЫЕ РЕБЯТА - СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, ВОЮЮТ, НЕ ЖАЛУЮТСЯ

- Есть у тебя ощущение, что ситуация, так или иначе, меняется к лучшему? Или нет?

- Громче всего негативные примеры, а их меньше, чем позитива. Я за последние два с половиной месяца встречался с мобилизованными на Херсонском направлении, на Запорожском, на Сватовском рубеже. Меня не возили по специальным образцово-показательным местам, я сам выбирал и ехал на «передок».

Я встречал соль земли Русской, обычных наших мужиков, бывших слесарей, строителей, айтишник мне один попался. И, в принципе, они, конечно, не такие прям тактически разодетые и экипированные, но нормально обеспеченные формой, живут в тяжелых, но терпимых условиях. Никто на «передке» тебе не будет создавать условия. Ты их создаешь себе сам.

- Ты как-то писал: «не обращайте внимания на трудности, с которыми вы столкнулись…»

- Не обращать внимания сложно. Человек приезжает с гражданки, а тут ему лопату в зубы - и по колено в воде рой себе окоп. И делай дренажные канавы... И я просто смотрел на этих мужиков, у меня ком к горлу подступал от гордости: люди только из гражданской жизни выдернуты, брошены в это пекло, и они не теряют духа, чувства юмора. Они проявляют чудеса храбрости, мужества и точности. Мне особенно запали в душу двое ребят, мобилизованных из Тамбовской области. Три недели они готовились как расчет орудия «Малка» 203 миллиметра. И они сейчас на передовой, на Сватовском рубеже. Ежедневно уничтожают технику противника. Четко, точно, по координатам, которые им дает разведка. Их командир называет «ювелирами». Это ребята, которые когда-то давно служили срочную службу, совершенно не связанную с артиллерией. Это говорит о том, что на полигоне у них была качественная подготовка, нормальный командир. И он их научил стрелять из этой огромной махины гусеничной. Да, они живут в лесу, в походных условиях, но обеспечены резиновыми сапогами, дождевиками, термобельем. Это командир выбил для них. Они и воюют с желанием.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ УЖЕ ИГРАЮТ СВОЮ РОЛЬ

- Атмосфера какая на передовой?

- Люди хотят идти вперед. Они говорят: «Мы устали сидеть в окопах». Я вот разговаривал с ребятами на Херсонском направлении еще до нашего выхода оттуда, они так и говорят: «Ну а какое настроение может быть? От нас люди в России ждут каких-то побед и подвигов, а мы вот в лесу стоим уже несколько месяцев. Наступать хотим». При этом есть понимание, что до начала мобилизации идти фактически было нечем. Потому что мы весной-летом долго наступали, теряли людей, технику, а восполнить это было неоткуда. Сейчас и промышленность работает, и на многих участках ситуацию удалось стабилизировать. На том же Сватовском рубеже мобилизованные сыграли свою роль. Они удерживают позиции. Стреляют из «Малок» и «Тюльпанов», ездят на танках. И это еще не подошла основная масса призванных из запаса, которая проходит углубленную подготовку.

Идет медленное, но все-таки продвижение в направлении Артемовска (Бахмута). Это очень важная история, потому что там Украина расходует бОльшую часть своих артиллерийских запасов, там Киев сейчас несет наибольшие потери в живой силе, и именно для донбасского фронта битва за Бахмут может оказаться переломной. Задача ведь не просто взять город, а еще и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника, благо он позволяет это делать, не считается ни с какими потерями. Характер боевых действий такой, что Украина несет потери кратно больше наших.

Но давайте без лукавства, они сейчас на кураже. Они пытаются перебрасывать с Херсонского направления резервы и на Сватово, и на Запорожье - то есть и там, и там угрожают нам прорывами. В сутки украинская артиллерия выстреливает больше, чем американцы в Афганистане за месяц. Это не может продолжаться вечно. Рано или поздно у украинских войск должен начаться спад - из-за потерь, из-за нехватки боеприпасов.

ВОЮЕМ «СОВЕТСКИМ НАСЛЕДИЕМ»?

Снаряды в Донбассе не жалеют. Интенсивность артиллерийского огня выше, чем в любой битве Великой Отечественной. Стволы так изнашиваются, что на некоторых пушках их уже заменили на новые по нескольку раз. Фото: Александр КОЦ

- Оттолкнемся от слов того же советника главы офиса президента Украины Арестовича, который говорит, что у русских заканчиваются снаряды и ракеты. Он ведь давит на что? Русские нас бомбят еще «советским наследием». Что ты на это скажешь?

- Мы воюем «советским наследием»? В том числе. А что в этом плохого? Спасибо, что оно у нас есть. А они чем воюют?

- Это хорошо или плохо?

- Это данность. Плохо, что у нас пока нет систем, подобных французскому «Цезарю». Плохо, что у нас еще нет аналогов американского «Хаймарса». Нет низкоорбитальной спутниковой группировки...

Но я знаю, есть разработки, не буду говорить из какого «советского наследия», которые по своим характеристикам будут превосходить «Хаймарсы». И у нас есть возможность их делать много, эти системы уже испытываются в боевых условиях, но пока не поставляются массово.

ЕСЛИ БЫ НЕ НАЧАЛИ СВО, УКРАИНА НАПАЛА БЫ НА КРЫМ

- Вот ты поедешь после Нового года на фронт, у тебя какие ожидания?

- Завышенные ожидания обычно заставляют расстраиваться. Поэтому я еду просто дальше работать, рассказывать о людях, которые воюют, лечат раны, помогают гуманитаркой. Для меня спецоперация - это прежде всего судьбы. В этом году я в командировке был 8 месяцев из 12. Я рассказал о десятках героев, как в погонах, так и без.

- Советник главы офиса президента Украины Подоляк, сказал, что через полгода они возьмут Крым. Что скажешь? Надо этого бояться?

- Бояться не надо, надо понимать, что они держат это в уме и на полном серьезе. Это не сумасбродное заявление городского сумасшедшего, у них действительно это есть в планах. И я тебе скажу, что, если бы мы не начали спецоперацию, они бы начали войну против Донбасса и смяли бы его. Я в этом уверен лично. Просто задавили бы количеством. И на кураже пошли бы дальше на Крым. И завязались бы тяжелые бои. И то, что сейчас происходит на территориях Украины и новых российских регионов, происходило бы в Крыму.

Если сейчас, в зимнюю кампанию, им удастся наступательная операция, например, на Запорожском направлении, они могут разрезать нашу группировку и выйти к границе с Крымом. Поэтому не случайно там сейчас линии обороны мощные возводятся. Это значит, что мы просчитываем все сценарии.

- Зимняя кампания - это все-таки скорее оживление боевых действий или, наоборот, это будет уже такое окопное противостояние?

- Это изменение характера боевых действий. Если будет теплая зима, то какой-то большой активности с использованием тяжелой техники ждать не приходится. При этом если мы будем вспоминать кампанию начала этого года - да в феврале еще были морозы, когда мы к Киеву приезжали, техника спокойно ездила и на Харьковском направлении… 2015 год, январь - Донецкий аэропорт брали, несмотря ни на какие погодные условия. Дебальцево брали. А как в Великую Отечественную воевали? Не делали же паузы на зиму. Главное, чтобы промышленность вышла на тот оборот, когда она в режиме онлайн сможет каждый день поставлять какую-то технику в войска.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ НА ПУШКЕ СМЕНИЛИ 4 СТВОЛА

- Уже заявлено, что в три смены работает наш ВПК.

- Да, да, я знаю, очень хорошо у нас по «Калибрам» идет, очень хорошо у нас идет восполнение по «Искандерам». Но нужны еще и современные танки, орудийные стволы, потому что износ идет страшный. Вот у меня в Луганске друг, командир пушечного дивизиона, им дали уже за эти 9 месяцев четвертые стволы к «Гиацинтам».

- Хорошо. А что касается экипировки. Были жалобы в начале, как ты ее сейчас оцениваешь?

- Как и у стволов, у экипировки тоже в полевых условиях очень серьезный износ. Повторюсь, где командир инициативный, где он нормально относится к личному составу, где понимает, что от того, как будут экипированы его бойцы, будет зависеть выполнение боевой задачи, там все нормально. Если не удается выбить что-то из тыловиков, он ищет выходы на волонтеров, на спонсоров. Есть примеры отличного взаимодействия бизнеса и армии, региональных властей и армии. Я сейчас не буду называть кого-то, чтобы меня не обвинили в ангажированности. Но есть отличные примеры.

ВМЕСТО ФИНАЛА

На кого работает время?

- Последний вопрос. На кого работает время, если военные действия так или иначе продолжатся в глобальном смысле?

- Сейчас время играет на нас. У Украины неисчерпаемый мобилизационный ресурс, мы призвали 300 тысяч, а они призовут, условно, миллион. Но к этому моменту наши 300 тысяч уже, надеюсь, будут качественно обучены и экипированы, вооружены, обеспечены техникой. А у противника все-таки в ближайшее время с техникой и боеприпасами проблемы будут возникать так или иначе. Кавалерийским наскоком мы не погоним противника к западной границе. Но какой-то перелом, я думаю, все-таки в зимней кампании в нашу сторону должен случиться. Может, уже в ближайший месяц.