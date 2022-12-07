Вопрос дня: Чего вам больше всего жаль из СССР, а от чего вы отказались легко? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Александр Ширвиндт, народный артист России:

- С возрастом жизнь заставила меня отказаться от дурных советских привычек. От каких? Не скажу! А то вдруг все захотят сейчас их перенять и отказаться от российских!

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- В СССР были серьезные соцгарантии: и медицина, и образование - бесплатные. Вот этого жаль. Зато почти невозможно было съездить за границу даже в соцстрану, не говоря уже о других странах.

Сергей Степашин, экс-премьер России:

- Очень жаль, что 25 миллионов русских граждан оказались за пределами нашей страны, в тяжелейшем положении - во всех, кстати, республиках. Я как-то Бурбулису (был в числе тех, кто подписывал Беловежские соглашения. - Ред.) говорю: «А отчего не прописали очевидные вещи - сохранение единой армии, единой валюты и координации внешней политики?» Может, эти соглашения дали бы возможность построить новое государство, по типу тех же США и ФРГ. Но они не думали о будущем. А от чего советского я бы сам легко отказался? Да советского-то уже не было ничего. У нас советская власть закончилась при Сталине, и не было ее больше никогда.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, публицист, ведущий Радио «КП» (97,2 FM):

- Да ни от чего я не отказался! Разве можно отказаться от хорошего образования, медицины и спокойствия? Я не отказывался. Меня лишили этого. Я голосовал за сохранение СССР, а его уничтожили и поделили народную собственность.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- Можно и нужно было, не разваливая СССР, провести постепенное и плавное разгосударствление собственности, особенно в сфере торговли, бытовой, легкой, текстильной, кожевенной, обувной промышленности. А не заниматься перестройкой и болтовней, которая переросла в перестрелку и распад страны.

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- У меня до сих пор ностальгия по молодым годам в СССР. А вот отказаться легко я смог от жизни в коммуналке. Нас было там 29 человек. У меня была дружная коммуналка, но все равно переехать в нормальную квартиру было в радость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СССР мог бы сохраниться, если бы Россия заключила союз с Казахстаном

Для этого Ельцину достаточно было подписать договор с Назарбаевым, а не с Кравчуком и Шушкевичем (подробности)