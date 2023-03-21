Анастасия Стоцкая официально развелась с мужем через четыре года после разрыва

Анастасия Стоцкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Два года назад Анастасия Стоцкая сообщила о своем разводе с ресторатором Сергеем Абгаряном. Супруги расстались еще в 2019 году, но тщательно скрывали, что они больше не вместе. Анастасия не торопилась говорить о своем разрыве с мужем ради детей - 11-летнего Александра и 5-летней Веры. Все это время артистка и бизнесмен оставались в законном браке. И лишь четыре года спустя официально оформили развод.

По данным портала «СтарХит», Абгарян подал заявление на развод в мировой суд в феврале 2023 года. Бизнесмен не собирался делить с экс-супругой совместно нажитое имущество, он просто попросил суд развести их. Судья дала паре две недели на обдумывание своего решения. Поскольку бывшие муж и жена не изменили своего мнения, 3 марта суд, наконец, официально развел их.

Певица родила мужу двоих детей. Фото: соцсети.

Анастасия не скрывала, что развод с мужем дался ей не просто.

«Развод - больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе», - говорила Анастасия.

Супруги сумели сохранить дружеские чувства ради детей. Стоцкая признает, что ее бывший муж – отличный отец и проводит с ними много времени.

«У нас, как у родителей, нормальные отношения, мы вместе решаем возникающие проблемы сына и дочери. Благодарна за наших прекрасных детей, Сергей их безумно любит», - рассказывала артистка.

Анастасия встречается с коллегой по мюзиклам Александром Казьминым. Фото: соцсети.

Сейчас Анастасия счастлива в новых отношениях. Рыжеволосая красавица уже не первый год встречается с коллегой по сцене - 33-летним артистом Александром Казьминым. Они познакомились в 2019 году, когда вместе играли в мюзикле «Хрустальное сердце». Затем они снова работали вместе в мюзикле «Шахматы».

- Что же, такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает! Главное, что все здоровы, дети накормлены, обуты-одеты… У меня много работы именно в той сфере, которую я люблю и в которой я хороша! На жизнь не жалуюсь! – заявила недавно Стоцкая журналистам.