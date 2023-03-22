На билайн тв впервые в России стал доступен сериал с оскаровским лауреатом Бренданом Фрейзером

На стриминговом сервисе билайн тв стал доступен приключенческий сериал «Профессионалы». Тайтл на площадке выложен на эксклюзивной основе. Картину снял режиссер Бхарат Наллури, который также работал над блокбастером «Шантарам».

«Профессионалы» поведают историю миллиардера Питера Свона, который обращается за помощью к экс-агенту спецслужб, чтобы раскрыть обстоятельства взрыва на медицинском спутнике. Роль бизнесмена исполнил Брендан Фрейзер. Актер, получивший популярность на рубеже «нулевых», почти два десятилетия не мог пробиться в блокбастеры. Но сейчас перезапустил карьеру и даже победил в номинации на премии «Оскар» в 2023 году.

В каталог площадки также добавили четыре захватывающих драмы: как для семейного просмотра, так и для любителей конкретных жанров. Трогательный сериал «Белль и Себастьян». Новое поколение»: о дружбе 10-летнего мальчика и его новой подруги — огромной белой собаки. Пощекотать нервы можно триллером «На краю», про альпинистку, которая скрывается от преследователей на Эвересте. Или посмотреть хоррор «Астрал. Потомство» — про столкновение с потусторонними силами. Поклонники скандинавского кино могут оценить два сезона сериала «Нефть»: о судьбе прибрежного города, в котором промышленники обнаружили самый большой нефтяной бассейн в истории.

Сервисом билайн тв можно пользоваться на мобильных устройствах, компьютерах, телевизорах со Smart TV или на «умных» приставках. На стриминге собрали контент от крупнейших онлайн-кинотеатров — отечественных и мировых проектов. Доступны покупка отдельных фильмов или сериалов, а также возможность выбрать удобный тариф, который включает ряд партнерских подписок.

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