Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Американская газета Politico выяснила, почему Зеленский так сдержанно, особенно на фоне его клевретов, ведет себя по отношению к КНР.

- Президент Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он ведет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы №1: председателем Китая Си Цзиньпином, - пишет издание.

Действительно, постоянные оскорбления Орбана из Киева уже стали притчей во языцех. Премьер Венгрии в ответ оскорблениями не сыпет, но предпочитает отвечать действием: то разрешение на проезд военной техники через Венгрию не даст, то откажется закупать вооружения для Киева, то провалит консенсусное голосование по важному для Зеленского вопросу, что выводит Зеленского на новый градус кипения. Орбан – это вам не немецкий канцлер Шольц, который теперь навеки стал "обиженной ливерной колбасой" и лишь ждет, когда его разрежут на кусочки и намажут им украинский бутерброд.

А вот окружение Зеленского, в отличие от него самого, позволяет себе периодические шпильки в адрес Пекина. То, понимаешь, Кличко летит на Тайвань для встречи с тамошним руководством, то мэр Харькова вояжирует аналогично, то глава МИД Дмитро Кулеба (это фамилия такая и одновременно диагноз) ведет переговоры с главой МИД Тайбэя или заявляет, что те "страны, которые себя плохо ведут", имея в виду КНР и Иран, "будут наказаны". То в военном ведомстве пытаются что-либо "выжать" из Тайваня и обвиняют Пекин в поставках России вооружений, а то глава СНБО с криминальным "погонялом" Данилов-"мячик" начинает диктовать КНР, каким должен быть ее план по мирному урегулированию.

А Зеленский – не мячик, он не прыгает, не скачет, хоть и не москаль, а просто тупо хочет денежек из Китая. Инвестиции, говорит, нужны для Украины, товарищ Си.

Это каким же надо быть неадекватом, чтобы на фоне такой проводимой нынешним Киевом внешней политики и с такой предысторией в отношениях, еще надеяться на кредиты Китая или китайские инвестиции. Как давеча сказал президент США Джозеф Байден: "Может, я и ирландец, но не дурак". Впрочем, говорят, он хотел сказать ровно наоборот, но запутался. Это я к тому, что искать дураков среди китайцев могут только очень тупые и сами по себе, как минимум, самые ограниченные люди даже на Украине.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Напомним, Украина заключила кредитное соглашение с КНР на 3-3,5 млрд. долларов, которое Киев намеревался погашать зерном. Пока у власти был ЯЧнукович, это соглашение выполнялось. Но Януковичу сделали "Геть!" и зерно зажали. Деньги при этом никто Китаю не вернул. Вы с ума сошли что ли, так плохо думать про украинцев, что они деньги вернут? Глубина шаровар не позволяет эффективно проводить поиски кошелька с грошами, и, тем более, идентифицировать происхождение грошей. А вдруг це гроши немецкие, рази ж можно их отдавать китайцам?!

История вторая. Китайцы купили пакет акций "Мотор Сич", заплатив за них 3,5 млрд. долларов (как-то подозрительно схожие суммы, или именно этот объем грошей за раз вмещается в шаровары, а потому и просто на украинском слуху - ?). Но тут взъерепенились американцы, и власти Украины с завода китайских инвесторов просто выгнали. Что значит, а гроши? У китайцев грошей много, а украинцам сами пригодятся. Именно по такой логике Киев и действовал, наплевав на инвестиционную репутацию.

А теперь что, снова хочется, чтобы в кармане звенела не тильки пустая бутылка? Нет уж, ребята, привыкли вы обувать лохов, но в этот раз явно не по адресу. Вы бы сначала вернули, что должны. Кстати, вот лично я, зная памятливость китайцев, уверен, что и товарищ Си Цзиньпин тоже помнит про те миллиарды. Там веди были попытки еще и другие проекты запустить, масштабом помельче. Но все с одним и тем же финалом. Как говорил старый чукча в еще советском анекдоте: "Однако, тенденция". А в нашем случае еще и старая добрая традиция "украинского лыцарства", добывавшего себе средства на жизнь облегчением мешков, сумок и кошельков путешественников на дорогах. Кто не верит, спросите у национального героя казака Мамая, забавлявшегося насилием над жинками и дивчинами, да повешением шинкарей в перерывах между музицированием на турецкой лютне.

Кстати, а для какого объекта Зеленский намерен просить инвестиции? И чем гарантировать? Куда ты денешь эти деньги, Вольдемар, если вдруг промахнешься мимо своего кармана? Почему-то кажется, что ясного понимания и ответа даже на эти простейшие вопросы у него нет, а есть лишь аргумент, что "Украине должен весь мир" по жизни.

Боюсь, для Председателя КНР такой аргумент не годится. Так что ждем вскорости ушата помоев на Китай и от Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зеленского закатывают в асфальт: Украине предрекли революцию

В Киеве увидели признаки готовящегося бунта (подробности)