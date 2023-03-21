Чем грозят переработки людям за 40: ученые предупредили об опасной болезни мозга

Риск развития болезни Паркинсона оказался повышен на 87% у людей старше 40 лет с признаками усталости, физической слабости и истощения. Фото: Shutterstock

Уставшие сорокалетние имеют повышенный риск развития нейродегенеративной болезни Паркинсона. Исследование ученых из Хуачжунского и Уханьского университетов науки и технологии опубликовано в журнале JAMA Neurology.

Для изучения того, как астения (усталость, истощение, непереносимость физической нагрузки и потеря физической силы) и преастения соотносятся с болезнью Паркинсона, китайские ученые запросили доступ к данным крупнейшей британской электронной базы пациентов UK Biobank. Затем составили широкую выборку из 314 998 человек, у которых не было Паркинсона или деменция (нарушения памяти, мышления, способности к анализу) на момент начала наблюдения. Истощенные и ослабшие люди были в возрасте за 40 лет, средний возраст составил 56,1 года. Потом за ними наблюдали 12 лет, и нашли 1916 случаев проявившейся болезни Паркинсона.

Риск развития болезни Паркинсона оказался повышен на 87% у людей старше 40 лет с признаками усталости, физической слабости и истощения. У тех, кто до истощения еще не дошел, но двигался в эту сторону (преастения) – на 26%. Оценивались такие показатели истощения, как низкая масса тела, слабость рук и ног, малоподвижность.

Важно отметить, что самый высокий риск болезни Паркинсона оказался у людей с генетической предрасположенностью к этому заболеванию и в более старшем, чем 40 лет, возрасте. Однако после сорока лет уже точно не стоит перенапрягать себя излишними нагрузками и регулярно отдыхать, восстанавливать силы.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА?

По данным ВОЗ, это неизлечимое на данный момент заболевание, которое можно только контролировать с помощью комплексного ухода, включая прием лекарств, возникает как результат сложного взаимодействия между генетическими факторами и воздействием окружающей среды (пестициды, растворители и загрязнение воздуха). Болезнь развивается на протяжении всей жизни, поэтому новое исследование указывает на риски, которые точно стоит учитывать. К тому же есть целый ряд исследований, которые показывают снижение риска развития деменции (нарушение памяти и мышления) у людей после 40 лет, которые поддерживают физическую и умственную активность, но при этом не переутомляются.