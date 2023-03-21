Умар Кремлёв: Мы обязаны защищать наших спортсменов

Фото: Пресс-служба международной ассоциации бокса

В турнире принимают участие 324 спортсменки из 65 стран. Сборная России представлена на чемпионате во всех 12 весовых категориях. Накануне соревнований президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев дал интервью специально для «КП».

- Нью-Дели третий раз в этом веке принимает чемпионат мира среди женщин. Можно ли столицу Индии назвать также и столицей женского бокса?

- Можно и даже нужно. Бокс очень бурно развивается в Индии, а местные спортсменки демонстрируют высочайшее мастерство и хорошие результаты. Что касается женского бокса в целом, то я вижу, как он развивается, становится сильнее и интереснее. А мы будем это развитие всемерно поддерживать. Кстати, 24 марта в Нью-Дели пройдет большая конференция, посвященная женскому боксу и гендерному равенству.

- Россиянки первыми из наших спортсменов принимают участие в чемпионате мира после перерыва.

- Как президент Международной ассоциации бокса (IBA) могу сказать, что наша обязанность - защищать спортсменов каждой страны, делать так, чтобы они могли выступать под своим флагом и со своим гимном. А как россиянин, могу только поздравить наших спортсменок с тем, что они выступят на турнире.

- Несколько западных стран бойкотировали чемпионат. Насколько это скажется на уровне турнира?

- Никак не скажется. Я только надеюсь, что нам удастся избавиться от чиновников, пытающихся разрушить целостность, культуру мирового спорта, которая создавалась сотни лет. Рано или поздно они поймут, что допустили большую ошибку. Мы же не собираемся опускать до их уровня, мы двигаемся вперед.

- В декабре исполнилось два года, как вы возглавляете мировой бокс. Каковы главные достижения за этот период?

- Когда я решил баллотироваться на пост президента международной ассоциации, тогда она еще называлась AIBA, от нее, можно сказать оставалось одно название. Были большие долги, коррупция в судействе. За первые полгода решили эти проблемы: закрыли долги, разобрались с судейством, объединили национальные федерации одной идеей, сумели перебороть недоверие, поменяли конституцию, провели реформу управления. Даже изменили название. Раньше была Международная ассоциация любительского бокса, мы убрали слово «любительский». Любители - в фитнес-клубах.

Наша ассоциация признана в 204 странах, мы занимаемся развитием бокса во всем мире. IBA вошла в десятку лучших международных федераций. А в прошлом году она доказала, что является единственной международной федерацией, которая стала действительно независимой, единственной, которая заботится о своих спортсменах и тренерах. Мы знаем, что для них важно, когда после побед звучит гимн их страны, поднимается национальный флаг. Они выступают ради этого. И мы будем защищать эти ценности.

- Что еще IBA делает для боксеров?

- Для этого чемпионата мы приготовили достойный призовой фонд - 2,5 миллиона долларов. Он необходим, чтобы спортсмены могли зарабатывать, обеспечивать себя и своё будущее. На последующих турнирах мы собираемся этот призовой фонд увеличивать.

Мы также гарантируем честность и прозрачность для спортсменов. IBA привлекла много независимых экспертов, чтобы быть уверенными, что побеждают сильнейшие. В частности, за поединками турнира в Индии будет следить группа профессора Ричарда Макларена, которая поможет обеспечить честность боёв.

Фото: Пресс-служба международной ассоциации бокса

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

До 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область)

До 50 кг: Екатерина Пальцева (Московская область - Республика Мордовия)

До 52 кг: Анна Аэдма (Алтайский край)

До 54 кг: Карина Тазабекова (Санкт-Петербург)

До 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область - Республика Бурятия)

До 60 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край)

До 63 кг: Наталия Сычугова (Москва - Ульяновская область)

До 66 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан)

До 70 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край)

До 75 кг: Анастасия Шамонова (Краснодарский край)

До 81 кг: Салтанат Меденова (Омская область - Красноярский край)

Свыше 81 кг: Диана Пятак (Ханты-Мансийский АО)