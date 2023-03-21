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21 марта 2023 13:03

«Его спас опыт, полученный на спецоперации»: Мать героя из Джанкоя рассказала, как сын спас собаку во время атаки беспилотника

Герой из Джанкоя спас собаку во время атаки беспилотника на Крым
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Герой спас свою собаку

Герой спас свою собаку

Фото: СОЦСЕТИ

Упавший в Джанкое неизвестный беспилотник наделал немало шума в Крыму. Во время атаки пострадал 33-летний Александр Ильин, который в этот момент прогуливался со своей собакой. После случившегося по полуострову поползли слухи, что герой спас девочку, прикрыв ее своей спиной. KP.RU поговорила с родными Константина и узнала, что произошло на самом деле.

Константин служит военным, участвовал в спецоперации, раньше работал кинологом. Тем вечером он выгуливал свою лайку возле дома своей мамы, когда и произошла атака беспилотника.

Беспилотник рухнул на Константина

Беспилотник рухнул на Константина

Фото: СОЦСЕТИ

- Как я слышал, Костя увидел падение беспилотника и спас девочку, которая была рядом, - поделился с KP.RU друг Константина. – Я с ним разговаривал, но связь была плохая, поэтому я не все расслышал, что он сказал. Но могу отметить, что Костя безотказный, всем всегда помогает. Реакция у него отработана. Он занимался единоборствами, бывший кинолог. Поэтому он и сумел быстро сориентироваться.

Новости о спасении девочки быстро разлетелись по соцсетями и СМИ. Однако сам герой был удивлен, когда услышал о них.

- Брат действительно участник спецоперации, он военный. Но девочки с ним не было. Костя был с собакой. Все произошло возле дома нашей мамы. Мы ему сказали про спасение девочки, он посмеялся, - поделилась с KP.RU сестра Константина Наталья. - Девочек с ним не было. Сейчас брат в госпитале в Севастополе, у него осколочные ранения. Повреждено легкое.

Осколок попал мужчине в легкое

Осколок попал мужчине в легкое

Фото: СОЦСЕТИ

Той самой девочкой, которую спас Константин, на самом деле оказалась его собака – лайка. Военный называет ее нежно – «дочкой». Об этом рассказала мать героя, которая отвозила его в больницу.

- Сын стоял на улице. В этот момент, с его слов, он заметил, что со стороны Симферополя идет беспилотник, - объяснила KP.RU мать Константина Светлана. - Сын хотел быстро заскочить в дом. В этот момент произошел взрыв. Осколок попал ему в плечо, задел легкое. Костя закричал: «Мама, взывай скорую». А рядом с ним была не девочка, а его собака. Он ее собой накрыл, их вместе отбросило взрывом. Сейчас сын в сознании, но ему очень тяжело дышать.

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