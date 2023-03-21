«Его спас опыт, полученный на спецоперации»: Мать героя из Джанкоя рассказала, как сын спас собаку во время атаки беспилотника

Герой спас свою собаку Фото: СОЦСЕТИ

Упавший в Джанкое неизвестный беспилотник наделал немало шума в Крыму. Во время атаки пострадал 33-летний Александр Ильин, который в этот момент прогуливался со своей собакой. После случившегося по полуострову поползли слухи, что герой спас девочку, прикрыв ее своей спиной. KP.RU поговорила с родными Константина и узнала, что произошло на самом деле.

Константин служит военным, участвовал в спецоперации, раньше работал кинологом. Тем вечером он выгуливал свою лайку возле дома своей мамы, когда и произошла атака беспилотника.

Беспилотник рухнул на Константина Фото: СОЦСЕТИ

- Как я слышал, Костя увидел падение беспилотника и спас девочку, которая была рядом, - поделился с KP.RU друг Константина. – Я с ним разговаривал, но связь была плохая, поэтому я не все расслышал, что он сказал. Но могу отметить, что Костя безотказный, всем всегда помогает. Реакция у него отработана. Он занимался единоборствами, бывший кинолог. Поэтому он и сумел быстро сориентироваться.

Новости о спасении девочки быстро разлетелись по соцсетями и СМИ. Однако сам герой был удивлен, когда услышал о них.

- Брат действительно участник спецоперации, он военный. Но девочки с ним не было. Костя был с собакой. Все произошло возле дома нашей мамы. Мы ему сказали про спасение девочки, он посмеялся, - поделилась с KP.RU сестра Константина Наталья. - Девочек с ним не было. Сейчас брат в госпитале в Севастополе, у него осколочные ранения. Повреждено легкое.

Осколок попал мужчине в легкое Фото: СОЦСЕТИ

Той самой девочкой, которую спас Константин, на самом деле оказалась его собака – лайка. Военный называет ее нежно – «дочкой». Об этом рассказала мать героя, которая отвозила его в больницу.

- Сын стоял на улице. В этот момент, с его слов, он заметил, что со стороны Симферополя идет беспилотник, - объяснила KP.RU мать Константина Светлана. - Сын хотел быстро заскочить в дом. В этот момент произошел взрыв. Осколок попал ему в плечо, задел легкое. Костя закричал: «Мама, взывай скорую». А рядом с ним была не девочка, а его собака. Он ее собой накрыл, их вместе отбросило взрывом. Сейчас сын в сознании, но ему очень тяжело дышать.

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