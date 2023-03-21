Россиян ждет удивительная погода весной и летом 2023 года: одна особенность порадует все регионы страны

Синоптик Вильфанд спрогнозировал "удивительную" погоду в России весной и летом 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Прогноз на апрель, май и все лето удивительный! - таким вот не самым научный термином обозначил расчёты своих коллег научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, представляя только что составленный прогноз на ближайшее тёплое полугодие, с апреля до сентября 2023. - Дело в том, что нигде не прогнозируется температура ниже климатической нормы.

Проще говоря - холодного лета не будет ни в одном регионе нашей страны! Хотя, конечно, надо учитывать два момента. Во-первых, прогнозы на столь долгий срок - на полгода вперёд - далеко не так надёжны, как на завтра или на неделю. Оправдываются в среднем на 70% Во-вторых, метеорологи прогнозируют не конкретную погоду на каждый день (скажем. 1 июня будет +20 и дождь), а отклонение от климатической нормы в течение месяца: теплее или холоднее, чем обычно, суше или дождливее. А нормы для каждого региона свои: в Сочи сравнивают с сочинскими, в Мурманске с мурманским.

В Москве пять ближайших месяцев - с апреля до августа - будут именно такими, как положено по климатическим нормам. И по температуре, и по осадкам.

- Сентябрь ждём тёплый и в Москве, и по и во всей Европейской части России. И без избытка осадков. То есть бабье лето будет хорошим, - забегая вперёд, обнадёжил Вильфанд.

Хорошие новости и для тех, кто планирует отпуск на Чёрном море. С апреля до июля там обычная для Крыма и курортов Краснодарского края погода. Август обещают жаркий и сухой. А в сентябре - отличный бархатный сезон с температурой выше нормы.

При этом главные тёплые аномалии Гидрометцентр предвещает вовсе не югу, а северу (но мы помним, что речь идёт о сравнении именно с обычной для северов погодой):

- В июне на синоптических картах огромная территория нашей страны - красного цвета, то есть температура там будет выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, северные и центральные регионы Урала и Сибири и большая часть Якутии. В Якутии прогнозируется дефицит осадков, возможна высокая пожарная опасность, - продолжает Вильфанд.

В июле жарче, чем обычно, на Урале и в Сибири. В августе - на севере Урала, в северной и центральной части Сибири, а также Якутии.