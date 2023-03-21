Запад отдаёт ВСУ радиоактивное оружие: в чем опасность британских боеприпасов с обеднённым ураном

Американцы снабдили радиоактивными боеприпасами свои танки Abrams, а также приспособили их для применения немецкими Leopard 2 и британскими Challenger 2 (на фото) Фото: EAST NEWS

Запад сегодня показал, что окончательно потерял берега в стремлении накачать уровень военного противостояния с Москвой. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила: «Наряду с предоставлением Украине роты боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран». Понятно, что уже порядком полинявший британский лев не осмелился бы делать такие заявления без одобрения со стороны США. А там знают, о чем идет речь. В Штатах занялись разработками таких снарядов еще в 70-е годы прошлого века, чтобы бороться с новыми советскими танками. При этом активно использовался опыт нацистской Германии, которая, испытывая дефицит более плотного вольфрама, во время Второй мировой войны первой начала применять в бронебойных снарядах сердечники из обедненного урана.

Американцы снабдили радиоактивными боеприпасами свои танки Abrams, а также приспособили их для применения немецкими Leopard 2 и британскими Challenger 2. Против нашей страны Штаты использовать эти снаряды доселе остерегались. Но зато вовсю задействовали их при бомбардировках Югославии и во время обоих вторжений в Ирак. Опасность состоит в том, что после взрывов на местности оседает радиоактивная урановая пыль. Она практически не подвержена дезактивации и потому даже спустя годы способна вызвать тяжелые онкологические заболевания у множества людей. Что, собственно, и произошло как на Балканах, так и в Ираке. Только в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году было заражено около 2 тысяч квадратных километров густонаселенных гражданских районов. Это привело к многочисленным случаям рака и других болезней, вызываемых радиоактивностью.

И вот теперь эти боеприпасы подадут в руки киевских нацистов, которые и так лупят по мирным городам из всех стволов. Нельзя исключать, что они попытаются обстреливать снарядами с урановыми сердечниками не только освобожденные территории Украины, но и прилегающие российские регионы.

Представитель России на форуме ОБСЕ в Вене Константин Гаврилов заявил, что наша страна будет расценивать поставки Украине таким снарядов как «применение грязных ядерных бомб».

Если в Вашингтоне и Лондоне этого не понимают, то пусть имеют в виду, что если вовремя не уймутся, то на их обедненный уран можно ответить и обогащенным. Они сами вступают на тот путь, свернуть с которого потом будет очень трудно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный эксперт описал последствия появления у Украины оружия с обедненным ураном

Применение такого оружия приведет к поражениям людей и местности (подробнее)