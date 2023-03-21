День исполнения мечты: когда загадать желания, чтобы Вселенная услышала

21 марта, в день весеннего равноденствия, можно писать карту желаний. И вот этот день настал Фото: Shutterstock

Татьяна Лукашевич – единственная из астрологов, аналитиков, эпидемиологов еще в начале декабря 2019 г реально предсказала в 2020 г «чуму 21 века» - пандемию коронавируса. Автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». В ее астропрогнозе на первый месяц весны-23 меня заинтриговало, что 21 марта, в день весеннего равноденствия, можно писать карту желаний. И вот этот день настал.

- Татьяна, что такое карта желаний?

- У каждого из нас есть мечты. Они бывают разные в зависимости от возраста и пола. У кого-то сбываются, у кого-то – не всегда.

Ускорить «сбычу мечт» поможет карта желаний, в которой мы точно и конкретно прописываем, чего хотим.

Карту можно заполнять в любом удобном для вас формате. Простая записка на обычном листе бумаги. Запись в красивом блокноте, на рабочем столе компьютера, ноутбука, в мобильном телефоне. Моя подруга очень хотела иметь детей. Так она сделала красочную стенгазету на ватмане с вырезками из журнала милых пупсиков.

-Помогло?

- Сейчас у нее сын и дочка.

Чем больше вы потратите времени на проработку вашей карты желаний, чем тщательнее пропишете детали, тем точнее будет результат. Ведь Вселенная, словно зеркало, отражает наши намерения, шансы исполнения желания увеличиваются в разы.

Главные правила для карты желаний:

Писать только за себя. За других людей мы не имеем кармического права ничего желать. Иначе можем принести вред той душе, которой хотели помочь. Да и себе тоже навредим.

Писать в настоящем времени, как будто событие уже произошло.

- Объясните.

- Например, вам нужна работа. Нельзя писать: Я хочу найти работу. Пишите: Я нашел работу своей мечты. Либо: У меня есть работа моей мечты.

- Сколько желаний можно записать зараз?

- В принципе, неограниченно. Но лучше два-три главных, чтобы не распылять энергию.

- Срок исполнения указывать? Например, хочу найти работу до мая…

- Нет, никаких конкретных сроков указывать нельзя!

Карту желаний можно писать в любой день. Однако есть особые даты, когда у вашего намерения будет «попутный ветер», благодаря удачным расположением планет. И ваше желание исполнится быстрее. Самое лучшее время в этом году – вечер вторника, 21 марта и вся среда, 22 марта.

- Почему?

- 21 марта в 0:24 по московскому времени Солнце вошло в знак Овен. Начался новый астрологический год. А в 20:23 по московскому времени - новолуние. Опять же в первом знаке Зодиака – Овен, с которого начинаются все годовые циклы. В Овне сейчас находится Меркурий – вестник богов и Юпитер – планета большого счастья. А Марс идет на сходящийся тригон с Сатурном.

Энергия Овна приносит желание действовать и настраивает на обновление идей и планов. Поэтому-то вечер 21 марта с 20:23 и 22 марта – отличнейшая пора для написания карты желаний с точки зрения быстрого исполнения мечты.

Дерзайте, друзья! И не забудьте мысленно или даже письменно в прошедшем времени поблагодарить Вселенную за то, что она обязательно исполнит все ваши мечты.