Украине приказали умереть ради США: в офисе Зеленского послушно гавкнули

Перемирие очень опасно для Зеленского Фото: REUTERS

Никаких альтернатив. Команда Зеленского не просто слушается американцев, объявивших бой до гибели последнего украинца. И это уже не ТарасоБульбовское "я тебя породил…", это уже из серии "так не доставайся ты никому, Украина!"

Понятно, когда координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза Джон Кирби еще до вылета Председателя КНР в Москву резко выступил против перемирия Украины и России, назвав прекращение огня "нарушением Устава ООН". То есть Вашингтон выступает за убийство украинцев без перерывов. Переговоры Си и Путина в Москве, вообще, вызвали у них всех неконтролируемые лексические (возможно, и не только) выделения и настоящие истерики. Они без устали уговаривают Си позвонить Зеленскому и поднять трубку, чтобы ответить на звонки Байдена. Они реально не знают, что им делать в нынешней ситуации и единственная константа, служащая им маяком и точкой опоры – конфликт Украины с Россией, которая, не дай Бог, может остановиться, пусть даже на какое-то короткое время. Тогда они окончательно потеряются в этом мире. Американцы даже в срочном порядке отправили в Киев премьера Японии, который думал спокойно возвращаться из Индии домой, но тут вдруг из-за океана "дан приказ ему – на Запад". Бедному японцу только и оставалось отрапортовать "Есть!" И отправиться в путь. Ну, не харакири же ему делать.

- Перемирие на Украине сейчас, без долгосрочного решения, позволит Путину восстановить свои войска и возобновить наступление в наиболее благоприятный момент. Мир не должен быть введен в заблуждение каким-либо тактическим ходом России, поддерживаемым Китаем или любой другой страной, по замораживанию конфликта на ее условиях, - вторит ему госсекретарь США Энтони Блинкен и тоже затянул любимую песню. - Такой шаг нарушил бы Устав ООН.

Апелляция к ООН со стороны ранее откровенно плевавших на эту международную организацию продавших свои мозги совсем не глупых людей, которые всего лишь реализуют внешнеполитическую линию США, согласно которой Киев должен всячески досаждать России, даже ценой собственного здоровья и жизни, во всей этой истории особо примечательна. Тем более, это необходимо Вашингтону, когда в Москве Путин и Си договариваются уже о конкретном союзе в мировом планетарном масштабе.

А что сами украинцы, как они относятся к пожеланиям? А они, во всяком случае, их руководители, тоже не против пожертвовать Украиной. им на нее плевать, поскольку они выполняют высокую функцию "захисников человечества и Европы", и им не до таких мелочей, как сотни тысяч каких-то украинцев и украинок.

- Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат, прекратить огонь будет означать одно — наличие незаконченного конфликта, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности, - подчеркнул в своем микроблоге необходимость отказа не только от предложений Пекина по урегулированию конфликта, но и от любого перемирия советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Конечно, Михаил ошибся, определив Украину "сердцем Европы". Это ведь совсем другой орган в теле Старого Света. Подоляк призывает всех стоять до конца, правда, не сообщает, когда сам отправится воевать. Может, вместе с Арестовичем? Как же, держи карман шире, а Подоляка и Арестовича в окопах не дождутся.

Это другие должны отдавать свои жизни, выгадывая своими смертями лишний час для триумфа Зеленского. И для решения этой задачи годится все, любой хлам, даже откровенный металлолом. Примечательна история с поставленными Украине из Македонии 4-мя штурмовиками Су-25. Которые Македония купила 20 лет назад у Украины, но которые с того времени не совершили ни одного полета из-за своего технического состояния. Поломанные уже тогда, сейчас эти штурмовики не прибавили своего технического "здоровья" и годятся только на разборку на запчасти и сдачу в пункт вторсырья. Но командование ВСУ уверено, что хоть разок, но выпустит эти штурмовики в полет.

Подоляку, как одному из ярких представителей уродливой команды Зеленского глубоко плевать, в какие жертвы все это выльется. Главное, чтобы все это продолжалось дольше, украинцы гибли, поля превращались в кладбища. Перемирие, оно ведь чем еще опасно для Зеленского и его цирка уродов. Люди смогут осмотреться, понять, во что превратили их страну и посмотреть, куда же делись все их друзья и родственники и т.д. …

А там возникнут уже совсем другие вопросы…