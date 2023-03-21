Белгородский суд признал геноцидом преступления нацистов против местных жителей в 1942 году

Белгородский областной суд признал факт геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Белгородской области. Фото: wikimedia.org

Белгородский областной суд признал факт геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны в Белгородской области.

«В ходе работы по формированию единой доказательственной базы геноцида населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (ст.357 УК РФ) собраны объективные свидетельства фактов целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных РККА на оккупированной территории Белгородской области. Изучение архивных материалов и результатов поисковых мероприятий в совокупности с показаниями свидетелей из числа местных жителей и бывших узников мест принудительного содержания на территории региона позволило установить обстоятельства совершения нацистами вермахта преступлений против мира и человечества в период его оккупации», - говорится в решении суда.

Ранее СК России обвинило гитлеровские войска в тотальном уничтожении мирного населения Белгородской, которое лишали жизней «путем расстрела, сожжения и истязания».

Из материалов дела: «В 1942 году в селе Михайловка Белгородского района от рук немецких захватчиков погибли около 2 тыс. человек, в том числе женщины и дети. Людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, где расстреливали и сжигали. В Чернянском районе происходили массовые аресты советских граждан и их расстрелы. Согласно показаниям осужденного ранее пособника нацистов Калмана Петрича, при его личном участии 300 человек были арестованы, 30 расстреляны, а судьба остальных неизвестна».

Жителей арестовывали за любое неповиновение. Всего немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками во время оккупации Белгородской области были убиты около 72 тысячи человек.

Ранее Ставропольский краевой суд признал геноцидом преступления гитлеровских солдат. Суд установил, что мирное население Ставропольского края массово расстреливали, травили ядом в мобильных газовых камерах, сжигали и истязали.

По данным СК России только в период с 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода. Все имущество больницы было расхищено, а при отступлении немцев в январе 1943 года это крупнейшее медицинское учреждение союзного значения и вовсе было уничтожено захватчиками.

Следственный комитет России также достоверно установил и документально подтвердил факты целенаправленного разрушения немецко-фашистскими захватчиками Северной столицы, совершения геноцида мирного населения и советских военнопленных.

В СК России отмечают, что та тактика, что навязывает Запад вооруженным националистическим формированиям Зеленского на Украине повторяет ту, что использовал Адольф Гитлер при нападении на Советский Союз.

«Систематическое уничтожение украинскими военными жителей Донбасса, Мариуполя, Каховской ГЭС, Запорожской АЭС, Антоновского моста, десятков музеев и школ все это повторяет действия фашистских войск на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.