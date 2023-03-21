Итог переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином: Ответ на мирный план по Украине, рост торговли и новая эпоха

Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два итоговых документа Фото: REUTERS

Завершились российско-китайские переговоры в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали два итоговых документа: «Заявление об углублении всеобъемлющего партнерства в новой эпохе» и «План развития экономического сотрудничества до 2030 года».

Это формальный итог 3-дневного визита лидера КНР в Москву. Но важнее всего то, что политики смогли пообщаться друг с другом без свидетелей. Как показывает практика, самые важные решения принимаются как раз на таких встречах.

- Они услышали друг друга! – так охарактеризовал общение политиков представитель Кремля Дмитрий Песков.

После подписания документов главы стран выступили перед журналистами.

- Все переговоры вчера и сегодня были успешными, они прошли в теплой атмосфере, - подвел главный итог Владимир Владимирович, - Два программных совместных заявления в полной мере отражают наши отношения, которые сейчас находятся на наивысшем уровне.

Дальше глава страны перечислил основные темы переговоров:

* Рост торгового оборота.

- По силам преодолеть отметку в 200 млрд. долларов, - заметил президент.

* Мы будем активнее использовать национальные валюты в международных расчетах.

- Доля рубля и юаня достигла 65%, - уточнил президент.

* Самые большие планы у нас по развитию экспорта углеводородов. Россия уже стала главным поставщиком нефти в Китае и на четвертом месте по сжиженному газу.

- «Сила Сибири 2» даст 50 млрд. кубометров газа, - сообщил Владимир Владимирович.

* Украинский кризис.

- Многие из положений, выдвинутого Китаем мирного плана, созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будет готовы на Западе и в Киеве. Однако, пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем, - отметил Путин.

- Более того в том время, когда мы обсуждали возможности китайского плана мирного урегулирования, стало известно, что Великобритания объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом, - добавил он.

Си Цзиньпин никак не прокомментировал заявление российского лидера о снарядах с обедненным ураном. Он дипломатично напомнил о своей «беспристрастной позиции» и приверженности устава ООН.

- Мы всегда за мир и диалог, - заверил глава КНР.

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