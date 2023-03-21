Повышенные стипендии для будущих врачей и «подъемные» в миллион рублей: В Тульской области расширили меры поддержки медицинских работников

Врачам востребованных специальностей в Тульской области поднимут «подъемные» выплаты до 1 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тульской области будут расширены меры поддержки медицинских работников. Глава региона Алексей Дюмин поручил создать максимально комфортные условия для работы врачей и привлечения профессиональных кадров. В числе новых мер помощи – повышенные стипендии для будущих медиков, компенсация за аренду жилья для фельдшеров и медсестер, а также увеличение размера «подъемных» для ценных специалистов до 1 миллиона рублей.

Алексей Дюмин 21 марта провел совещание по обеспечению системы здравоохранения Тульской области квалифицированными кадрами. Губернатор подчеркнул: в рамках национального проекта «Здравоохранение» перед российскими регионами стоит задача повысить качество и доступность медицинского обслуживания для населения. В регионе многое делается для модернизации больниц и поликлиник. Здания капитально ремонтируются, закупается современное медицинское оборудование. Но главное – это профессиональные кадры, которые необходимо привлечь на работу. Об этом в ходе рабочей встречи с Алексеем Дюминым говорил и президент России Владимир Путин.

Губернатор Алексей Дюмин поручил расширить меры поддержки медицинских работников. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«В Тульской области принимаются решения для привлечения медицинских работников и создания комфортных условий для работы. Действуют различные меры поддержки, которые постоянно дополняются новыми выплатами. Расширяются категории получателей. Эти меры уже дают результат. Обеспеченность врачами в регионе растет, кадровый состав постепенно омолаживается», - отметил Алексей Дюмин.

В прошлом году на работу в Тульскую область приехали 884 врача. Показатель нацпроекта «Здравоохранение» по обеспеченности медицинскими работниками регион выполнил более чем на 95%. В конце 2021 года в Туле открылся Центр по подбору медицинских кадров. Благодаря его работе в государственные учреждения области трудоустроили 277 медиков.

Тульский Минздрав активно работает с ведущими вузами над подготовкой молодых кадров. Целевое обучение сейчас проходят более 1100 студентов и ординаторов. Все они получают ежемесячную стипендию – 3 тысячи рублей. В медицинских вузах Центрального федерального округа учатся 125 будущих педиатров. С 2023 года их целевая подготовка начнется и в Тульском Государственном университете. Благодаря этим и другим мерам к 2025 году больницы и поликлиники региона будут полностью обеспечены участковыми педиатрами.

В регионе успешно реализуется программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году поддержку по ней получили 105 медиков. Единовременные выплаты в пять окладов начислили 267 молодым специалистам. Всего региональные меры поддержки получают более чем 2,5 тысячи медработников.

Важная мера помощи – обеспечение медицинского персонала доступным жильем. Фонд служебного жилья Тульской области сегодня включает 215 квартир. Специально для медиков в регионе достраивается коттеджный поселок. Высококвалифицированные врачи, отработавшие не менее 10 лет и имеющие научную степень, вскоре получат 25 домов. Через десять лет работы они смогут получить такой коттедж в собственность. Кроме того, в конце 2022 года в Тульской области начали выплачивать компенсации по оплате найма жилья. Этой мерой поддержки воспользовались 100 врачей.

По итогам совещания Алексей Дюмин поручил расширить меры помощи для медицинских работников. Губернатор предложил поднять размер стипендии для будущих врачей, проходящих целевое обучение. Стипендия для студентов составит 5 тысяч рублей в месяц, для ординаторов –10 тысяч рублей. Глава региона также призвал руководителей вузов организовать новые целевые места для учащихся из Тульской области.

Еще одной серьезной мерой помощи станет повышение суммы «подъемных» для специалистов, нехватка которых в регионе ощущается особенно остро. Последние пять лет врачам выплачивали единовременную материальную помощь в 650 тысяч рублей, фельдшерам - 450 тысяч. Эта мера оказалась очень эффективной и позволила привлечь на работу специалистов востребованных специальностей. С этого года выплата для врачей поднимется до 1 миллиона рублей.

Кроме того, Алексей Дюмин расширил круг медиков, которые могут воспользоваться компенсацией за оплату аренды жилья. Теперь такая компенсация будет предоставляться не только врачам, но и фельдшерам и медсестрам.

«Дополнительные меры сделают работу по привлечению кадров в сферу здравоохранения еще более эффективной. Позволят ускорить решение этого вопроса и выполнить поставленные перед регионом задачи», - отметил Алексей Дюмин.

Врачи региона также попросили губернатора помочь активизировать работу института наставничества в учреждениях здравоохранения. Алексей Дюмин поддержал эту идею и поручил проработать вопрос назначения дополнительных выплат для наставников.