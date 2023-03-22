Анекдоты: За последние семь попыток похудеть я поправился на 18 кг

Внук гостит у деда:
- Дед, ну почему у тебя все игры начинаются одинаково: «В общем, так, я лежу на диване, а ты...»?
* * *
В телефонной книжке Дракулы контакты рассортированы по группе крови.
* * *
Выборы президента Бразилии прошли так напряженно, что победителя пришлось определять по пенальти.
* * *
Если долго смотреть через дырку бублика, то можно увидеть, как некоторые люди крутят пальцем у виска.
* * *
Хозяин ресторана - бармену:
- Сегодня готовим такой вот коктейль: 5 граммов водки на 100 литров воды...
- Психбольница гуляет, что ли?
- Тсс... У гомеопатов корпоратив!
* * *
Никогда не опускай руки, ведь впереди тебя ждет еще так много поводов опустить руки, а ты уже опустил руки.
* * *
- Картой можно расплатиться?
- Конечно.
- Вот вам карта необитаемого острова, тут крестиком отмечено место, где сокровище зарыто.
* * *
Родители, скажите, вас не настораживает, когда вы читаете детям сказки, что в «Колобке» половина леса с хлебом разговаривала?
* * *
- Тетя, а ты что, сама есть не умеешь?
- Почему ты так решил, Вовочка?
- А папа перед твоим приездом сказал: «Опять твою тетку целую неделю кормить!»
* * *
Бизнесмен Сидоров задержан за незаконное хранение боеприпасов и холодного оружия. Хирурги извлекли из его тела 12 пуль и 2 ножа.
* * *
- Алло! С вами говорит специалист по безопасности банка. Нам необходимо защитить ваш счет от несанкционированного доступа. Возьмите, пожалуйста, карту.
- Спасибо, взял.
- Продиктуйте номер.
- 10.
- Дальше?
- Всё.
- Назовите номер на карте целиком.
- 10.
- Что у вас за карта?
- Десятка треф.
* * *
Повезло тем, кому сейчас за 40. Они наделали много глупостей в молодости, но тогда не было интернета и теперь нет доказательств.
* * *
Народный интеллигент - это человек, который может не только понять тонкий намек, но и дать за него в глаз.
* * *
Экскурсия.
- Перед вами самая высокая гора на Кавказе.
- И, наверное, существуют какие-нибудь легенды или предания, связанные с нею?
- Почему легенды? Например, неделю назад двое влюбленных, которым не разрешают пожениться родители, взобрались на самую вершину и больше сюда не вернулись.
- Боже, как романтично! Неужели, взявшись за руки, бросились в ущелье?
- Нет, спустились с другой стороны.