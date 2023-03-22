Анекдоты: За последние семь попыток похудеть я поправился на 18 кг

Внук гостит у деда:

- Дед, ну почему у тебя все игры начинаются одинаково: «В общем, так, я лежу на диване, а ты...»?

* * *

В телефонной книжке Дракулы контакты рассортированы по группе крови.

* * *

Выборы президента Бразилии прошли так напряженно, что победителя пришлось определять по пенальти.

* * *

Если долго смотреть через дырку бублика, то можно увидеть, как некоторые люди крутят пальцем у виска.

* * *

Хозяин ресторана - бармену:

- Сегодня готовим такой вот коктейль: 5 граммов водки на 100 литров воды...

- Психбольница гуляет, что ли?

- Тсс... У гомеопатов корпоратив!

* * *

Никогда не опускай руки, ведь впереди тебя ждет еще так много поводов опустить руки, а ты уже опустил руки.

* * *

- Картой можно расплатиться?

- Конечно.

- Вот вам карта необитаемого острова, тут крестиком отмечено место, где сокровище зарыто.

* * *

Родители, скажите, вас не настораживает, когда вы читаете детям сказки, что в «Колобке» половина леса с хлебом разговаривала?

* * *

- Тетя, а ты что, сама есть не умеешь?

- Почему ты так решил, Вовочка?

- А папа перед твоим приездом сказал: «Опять твою тетку целую неделю кормить!»

* * *

Бизнесмен Сидоров задержан за незаконное хранение боеприпасов и холодного оружия. Хирурги извлекли из его тела 12 пуль и 2 ножа.

* * *

- Алло! С вами говорит специалист по безопасности банка. Нам необходимо защитить ваш счет от несанкционированного доступа. Возьмите, пожалуйста, карту.

- Спасибо, взял.

- Продиктуйте номер.

- 10.

- Дальше?

- Всё.

- Назовите номер на карте целиком.

- 10.

- Что у вас за карта?

- Десятка треф.

* * *

Повезло тем, кому сейчас за 40. Они наделали много глупостей в молодости, но тогда не было интернета и теперь нет доказательств.

* * *

Народный интеллигент - это человек, который может не только понять тонкий намек, но и дать за него в глаз.

* * *

Экскурсия.

- Перед вами самая высокая гора на Кавказе.

- И, наверное, существуют какие-нибудь легенды или предания, связанные с нею?

- Почему легенды? Например, неделю назад двое влюбленных, которым не разрешают пожениться родители, взобрались на самую вершину и больше сюда не вернулись.

- Боже, как романтично! Неужели, взявшись за руки, бросились в ущелье?

- Нет, спустились с другой стороны.