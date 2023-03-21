Ольга Бузова с черными волосами и бесконечные ноги Севиль: Неожиданные образы звезд на «Жара Music Awars»

Бузова пришла в парике и восточном образе. Фото - «Жара Music Awars»

Звезды собрались в театре им. Ермоловой на гала-ужин музыкальной премии «Жара Music Awars», которая пройдет 6 апреля. Музыканты смотрели и участвовали в иммерсивном спектакле о премии, который подготовили актеры мастерской Брусникина. Пока звезды играли – мы присмотрелись к нарядам артисток и выбрали самые интересные. Составили рейтинг 5 самых стильных артисток марта 2023 года на «Жаре».

Первое место

Удивила Ольга Бузова – артистка пришла в необычном для себя образе. Бузова здесь похожа на восточную принцессу в платье из парчи. Стилист Анвар Очилов в разговоре с kp.ru назвал ее образ самым ярким и удачным: «Потрясающая Ольга. Элементы восточного стиля – узоры, текстура – нарядная дорогая ткань, длина, закрытый впереди силуэт, многослойная юбка, повязка. Гармонично сочетаются с игриво открытой спиной – уже европейский стиль. Удачный крой, пошито на фигуру Ольги или подогнано под ее мерки. Образ с восточными элементами и отсылом к моде 50-х годов – к примеру, из-за рукавов фонариков. Интересный насыщенный цвет платья. Очень хорошо артистка последнее время одевается – продуманно. Прекрасно, что это парик – черный цвет не слишком идет Ольге - прибавляет возраст».

Бузова в парче и с сапфирами. Фото — «Жара Music Awars»

Заметили у восточной принцессы аксессуар обеспеченной дамы – кольцо с приличным таким сапфиром. Сама Бузова позировала со словами: «Синий - небо и вечность, доброта, верность, целомудрие, честность и стабильность. Коротко обо мне».

Второе место

Люся Чеботина продемонстрировала модное платье на вечеринку, дискотеку. Пока еще носят пайетки – модно и делает образ праздничным. Но скоро они войдут у дизайнеров в немилость, как когда-то натуральный мех – неэкологично, неосознанно. Пайетки делают из нефтепластика и синтетической смолы, что вредно и для экологии, и для сотрудниц фабрик, которые пришивают их чаще всего ручную. Сейчас дизайнер Стелла Маккартни анонсирует коллекцию одежды из пайеток, которые не содержат пластика. Скоро будем носить биоразлагаемые пайетки – их внедрят все бренды. Кстати, глубокий воротник хомут очень удачно подчеркивает достоинства и скрывает недостатки фигуры. Такой крой ворота – выигрышный вариант почти всегда.

Люся Чеботина в пайетках. Фото — «Жара Music Awars»

Третье место

Солистка группы «Artik&Asti» Севиль показала самые длинные ноги на вечеринке. Кто-то уже назвал образ певицы слишком похожим на Ирину Шейк. Модно – чокер, асимметрия, металлизированная ткань. Плохо – не к месту экстремально короткая длина платья.

Севиль копирует Ирину Шейк. Фото — «Жара Music Awars»

Четвертое место

Ольга Серябкина пришла в корсете на шнуровке. Если добавить пиджак оверсайз, который можно снять в подходящий момент – образ стал бы дорогим и законченным. Пока – сплошной «мулен руж», который не везде к месту. Очень красивые и дорогие туфли у Ольги. Певица всякий раз нарочито выпячивает свою сексуальность.

Ольга Серябкина в корсете и очень дорогих туфлях. Не хватает пиджака оверсайз. Фото — «Жара Music Awars»

Пятое место

Мария Бойко (Mia Boyka) популярная у молодежи певица. Неожиданно элегантно и хорошо – всем поющим блогерам пример. И да – белые босоножки с черным платьем выгуливать можно.

Всех этих артисток и еще 20 звезд (Лепс, Киркоров, Билан, Лазарев, Крид, Тимати, Гагарина, Лолита, Лорак, Асти, Джони и другие) увидим 6 апреля 2023 на премии «Жара» в «Крокусе». Проголосовать за лучших артистов 2022 года можно на сайте «Жары».