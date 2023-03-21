Награду получил наш проект «Женщины на вахте»

Подведены итоги долгожданного конкурса «Лучшее корпоративное видео». На суд жюри была представлена 191 работа от ведущих корпораций и креативных агентств России. «Комсомольская правда» стала лауреатом в номинации «ESG-видео, социальная ответственность и устойчивое развитие». Награду получил наш совместный проект с ПАО «Газпром нефть» - «Женщины на вахте».

Это спецпроект, посвященный женщинам, работающим на арктической нефтяной вахте. Его «сердце» - три видеоролика о героинях, жизнь которых изменила Арктика. Суммарный охват проекта - более 4 млн.

— Для нашей команды награда в конкурсе «Лучшее корпоративное видео» - это стимул и дальше расти над собой. С каждым годом делать видео круче, ярче, эффективнее, — прокомментировала Александра Лябина, главный редактор видеопродакшена «Комсомольской правды». - И, конечно, мы хотим поблагодарить наших партнёров - ПАО «Газпром нефть» - за профессионализм, креативность и доверие!

«Комсомолка» стала лауреатом престижной премии «Лучшее корпоративное видео»

КСТАТИ

Специальная номинация жюри в конкурсе «Лучшее корпоративное видео» также досталась «Комсомольской правде». Особый приз от жюри мы получили за свой документальный фильм «Спецоперация России на Украине глазами военкоров «КП». Благодарим жюри за высокую оценку нашей работы!

Специальная номинация жюри в конкурсе «Лучшее корпоративное видео» также досталась «Комсомольской правде»

СПРАВКА «КП»

«Лучшее корпоративное видео» - ежегодный профессиональный конкурс, который проводит Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. Корпоративное видео превращается в новую бизнес-компетенцию, свежую область бизнес-решений и перспективную возможность яркого, эмоционального общения с партнерами, клиентами, коллегами.

На конкурсе выступили лучшие представители рынка, в том числе Сбербанк, МТС, ТАСС, РАНХиГС, QIWI, ЕВРАЗ, Северсталь, Agenda Media Group, «Пятерочка», Креативное агентство Octo, Teleshow.media, Медиатека.

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