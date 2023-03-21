Путин произнес тост на ужине с главой Китая

В самом начале застолья Владимир Путин подошел к микрофону и произнес тост Фото: REUTERS

После всех встреч тет-а-тет и многочисленных переговоров визит председателя Си Цзиньпина в Россию закончился большим ужином в Грановитой палате Кремля.

В меню китайским гостям предложили салат с карельской форелью и огурцами, крокеты из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленой уткой и цитрусовый шербет. Еще можно было выбрать мурманского палтуса на овощном жюльене или стейк из мраморной говядины на копченом пюре.

За музыку на этом вечере отвечал Президентский оркестр. Артисты исполнили произведения Моцарта, Чайковского, Рахманинова. Кстати, китайские мелодии тоже были. Ну а «вишенкой» стала знаменитая «Катюша».

В самом начале застолья Владимир Путин подошел к микрофону и произнес тост. Правда, так как посиделки все же были официальными, речь вышла суховата.

- Хотел бы еще раз поприветствовать председателя и всех китайских друзей. Мы высоко ценим, что сразу после переизбрания товарищ Си приехал именно в Россию. Прогресс, достигнутый в двусторонних связях за последние десятилетия, впечатляет, - дипломатично заметил президент.

Он добавил, что Москва и Пекин показывают образец отношений для стран-членов Совбеза ООН. И остальным не грех бы взять с нам пример.

- В «Книге перемен», которая является настоящим сводом мудрости китайской цивилизации, говорится: «Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду». Уверен, что у российско-китайского сотрудничества поистине безграничные возможности и перспективы, - сказал глава страны.

Ну а закончил Владимир Владимирович пожеланием здоровья председателю Си и благополучия народам обеих стран.