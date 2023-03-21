Равно применению «грязной ядерной бомбы»: Чем грозит поставка Украине снарядов с обедненным ураном

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшие сутки в СМИ, отечественных и зарубежных, появилась тревожная информация.

Читаем дословно: «Британия, в качестве военной помощи, передаст Украине, в том числе, боеприпасы с обедненным ураном». Так говорится в ответе замминистра обороны Аннабель Голди на запрос члена палаты лордов барона Хилтона». Речь - о поставках в рамках «предоставления эскадрона боевых танков Challenger 2».

Эти заявления, звучащие из Лондона, мы попросили прокомментировать Геннадия Онищенко, в прошлом - председателя Роспотребнадзора, который участвовал в международных встречах и симпозиумах, где обсуждались и темы нераспространения ядерных отходов, обедненного урана и так далее…

… - Это же может превратить Украину в самый что ни на есть предбанник ядерной войны, - считает Онищенко. - Хотя такие снаряды и не относятся к ядерному оружию формально, но они изготавливаются с применением отработанного урана.

А отработанный уран - вы знаете, где?

- Где?

- На атомных электростанции и так далее…

А сплав с титаном дает суперпрочный металл, который используется для производства снарядов, которые обладают значительно большей бронебойной силой, чем - те, что делают без такого сплава. А сверхпрочные бронебойные применяют против танков.

Кстати, эту технологию пытались взять на вооружение еще гитлеровцы - во время Второй мировой, но у них ничего особенно не получилось.

А вот американцы, вместе с НАТО, такую технологию уже применяли - на Балканах.

Поэтому - понятно: как только британцы «урановые снаряды» поставят на Украину, абсолютно неадекватный Киевский режим их будет использовать, даже не задумываясь о последствиях.

Нельзя забывать, что Украина и без того имеет, в своей недавней истории, ужасную трагедию - Чернобыльскую. Сегодня это - страна, где много зараженных территорий и где ядерная составляющая играла и продолжает играть серьезную роль в ухудшении здоровья населения.

Так вот, для сведения этих господ: применение таких боеприпасов будет способствовать тому, что и без того непростая и нестандартная ситуация по радиоактивному загрязнению территории Украины, а Чернобыль совсем близко расположен к Киеву, еще больше будет усугубляться.

- Какие могут быть последствия?

- По существу, это равно применению «грязной бомбы».

Поэтому, я думаю, что нам надо сейчас эту тему очень сильно обострить и поднять ее на всех уровнях.

Для украинского режима, для англосаксов, судя по заявлениям из Лондона - это, как говорится, в порядке вещей.

А вот для остального мира, я надеюсь, тем более, для остальной Европы, - повод для серьёзного беспокойства.

По сути, мы можем стать свидетелями предтечи ядерной войны.