Австрийка четверть века ищет папу-красноармейца: В доме с трепетом хранится учебник русского языка и полотенце, в котором он носил им хлеб

Элеонора Дюпуи с внуками: они тоже хотят знать, кем был их русский предок. Фото: Личный архив

В архивах говорят: у Элеоноры Дюпуи плохой вариант для поиска. Сведений об отце не осталось, только имя и место проживания.

Михаил из Твери. Искать по таким данным человека - все равно что писать на деревню дедушке. Но она не теряет надежды узнать хоть что-то о его судьбе.

Элеонора родилась в австрийском Санкт-Пёльтене 20 апреля 1946 года. О том, что у них с сестрой разные отцы, она узнала, когда ей было девять. В год, когда русские войска ушли из Австрии, мама призналась: ее настоящий отец - один из бойцов Красной армии.

С удивительной историей австрийской женщины, которая много лет ищет своего отца, я познакомилась на съемках передачи в Фонде президентских инициатив.

Элеонора мгновенно расположила к себе. С маленькой седой женщиной почему-то сразу стала обниматься вся съемочная группа. «Она такая хорошая, что сразу хочется ее обнять», - объяснил засмущавшийся оператор.

Спутница Элеоноры, режиссер Наталия Спиридонова, в ответ на это только рассмеялась:

- Это свойство Элеоноры. Все, кто оказывается рядом с ней, входят в ее поле.

Наталья, кстати, тоже «вошла в поле» и взялась помогать австрийке. Она хочет снять фильм об Элеоноре, чтобы о поиске услышало как можно больше людей, и тогда кто знает...

Хлеб в салфетке

Советские войска взяли Санкт-Пёльтен (это крупный город в Нижней Австрии. - Ред.) в апреле 1945 года. Центр города, разбомбленный американцами, был в руинах. Чтобы затруднить продвижение Красной армии, немцы взорвали все мосты и окопались в окрестностях, предпринимая попытки захвата, поэтому по приказу советского коменданта все мужчины и женщины были мобилизованы на рытье окопов. Ужасающим было положение с продовольствием. Запасы подходили к концу. В мае 1945 года норма хлеба на человека снизилась с 500 до 250 граммов...

Штефания Нови (мать Элеоноры) уже воспитывала дочь. Ее муж погиб много лет назад в автокатастрофе. В квартире, которую женщина бросила, спасаясь от бомбежек, поселили советских солдат. Но у Штефании был сад, с помощью которого она надеялась прокормиться. В начале лета 1945-го у ограды ее участка появились двое русских. Один попросил воды. У Штефании не было особых причин радоваться гостям. Ее братья воевали, а один вовсе не вернулся с фронта. Но русские были веселыми и дружелюбными. Они плохо говорили по-немецки, однако сумели найти общий язык с восьмилетней дочерью Штефании: та совершенно не испугалась дядек в военной форме и разложила перед ними свои игрушки.

Мать Элеоноры Штефания Нови и ее удостоверение личности, выданное советской администрацией Австрии. Фото: Личный архив

В следующий раз солдат - тот, что лучше говорил по-немецки, пришел снова и уже не с пустыми руками. Михаил, так звали русского, принес хлеб, завернутый в салфетку, - настоящее богатство для бедной женщины. А потом предложил помощь: делал тяжелую работу в саду, приносил продукты. Ему было около тридцати лет. («Значит, - подсчитала Элеонора, - к скудной информации об отце прибавился еще год рождения. Примерно 1915-й».)

Расставание произошло стремительно. Михаил на войне был ранен в ногу, и это ранение постоянно давало о себе знать. В очередной раз рана загноилась, началась гангрена, Михаилу грозила ампутация. Перед отправкой в госпиталь он успел зайти и проститься.

Куда его увезли, Штефания так никогда и не узнала. Как и русский солдат не узнал о том, что у него есть дочь в Австрии.

Дети Победы

Таких историй в Австрии не одна и не две. По разным подсчетам, после войны на территории страны родилось до пятнадцати тысяч детей. В Европе их называют «детьми оккупации». Но Элеонора предпочитает иную формулировку: «дети Победы» или «дети освобождения». У себя на родине Элеонора организовала общество, которое помогает таким детям найти своих родственников.

Все они говорят, что гордятся своими отцами, хотя просвещенная Европа не слишком жаловала «детей оккупации». Как пишет Элеонора в книге «Я найду тебя, отец», русских отцов нужно было скрывать, иначе жизнь детей была бы отравлена насмешками и презрением:

В австрийских газетах нередко рассказывают о «детях Победы», используя обидное название «дети оккупации».

«Многие австрийцы были также плохого мнения об оккупантах. О том, что они сами недавно были захватчиками и оккупантами, они предпочли забыть. Местные жители старались не ходить там, где гуляют советские офицеры, и не общаться с ними...»

В те времена даже школьная программа была составлена так, что учителя рассказывали исключительно о страданиях немецких солдат под Сталинградом. Никогда австрийским школьникам не приходилось слышать, что национал-социалисты сами начали эту войну. О концлагерях, о нападении на гражданское население других стран Элеонора узнала позже, уже будучи взрослым человеком.

Мать Элеоноры относилась к русским иначе, чем ее окружение. Она общалась с русскими женщинами, расквартированными в их жилье, не боялась гулять среди «оккупантов» и отправляла детей на праздники, которые регулярно устраивали советские военные. Каждый год в школьных спортзалах русские проводили елку, на которой раздавали детям подарки. В кульках ребята находили самое необходимое: одежду, дефицитные продукты питания.

В своей книге Элеонора Дюпуи приводит интересные свидетельства эпохи, например, статью о выступлении артистов Красной армии, обнаруженную в библиотеке Военно-исторического музея:

«Было позднее лето 1945 года. В Санкт-Пёльтене впервые должны были выступить артисты из Советского Союза. Городская военная комендатура распространила билеты среди гражданского населения. Вечером приглашенные собрались в городском концертном зале. На лицах большинства было выражение ироничной безучастности. Многого от этого представления не ожидали. Пришли, только чтобы не злить «русских». Концерт начался, и с каждым номером советских артистов светлели лица австрийцев. Это было искусство, какого они давно уже не видели. А когда были исполнены произведения австрийских композиторов, аплодисментам, казалось, не будет конца. Так Санкт-Пёльтен впервые познакомился с советским искусством».

«Наверное, я особенная»

Элеоноре на снимке три года. Ее русский отец о дочери не знал. Фото: Личный архив

Ее часто спрашивают, как она восприняла известие об отце.

- Меня это не шокировало, - отвечает Элеонора. - Мама выбрала какой-то правильный тон и рассказала обо всем так, как нужно. Я даже подумала: «Как хорошо. Наверное, я особенная».

Очевидно, что Штефания сильно любила Михаила. В семье как реликвия хранится учебник русского языка и еще кусок полотенца, в котором Михаил приносил такой дорогой в послевоенное время хлеб.

Мать не помнила точно его фамилии. Вроде бы она звучала как Гроссман, но, может быть, Громанн или что-то подобное. Но совершенно точно, что родом он из Калинина, нынешней Твери.

- А еще у него карие глаза, темные волосы, и я была похожа на него, - добавляет Элеонора.

С чем связано чувство патриотизма? Владимир Даль считал, что с языком. Однако случай Элеоноры это опровергает. Она не знала русского языка, но отчего-то вдруг ее потянуло в незнакомую Россию, на родину ее отца.

У нее была бурная жизнь. Трое детей, муж-француз, переезды по всему миру. Сейчас она жалеет только о том, что начала поиски слишком поздно, уже после смерти матери.

- Первым делом, когда приехала в Тверь, пошла на кладбище, - рассказывает Наталья Спиридонова. - Там она искала могилу человека по фамилии Гроссман.

Не нашла…

ЧТО В ИТОГЕ

«Соединяю людей из всех уголков России»

Уже четверть века идут поиски. За это время Элеонора выучила русский язык, обошла все архивы, научилась строчить запросы и подолгу ждать ответов. Она даже заручилась помощью Сергея Лаврова! Попутно смогла помочь обрести родственников огромному количеству «детей Победы». Их истории не раз показывали в передаче «Жди меня».

Однако что стало с ее собственным отцом - до сих пор остается загадкой.

- Возможно, он вылечился и смог вернуться на родину. Может быть, ему ампутировали ногу, и он вынужден был доживать жизнь инвалидом. В худшем случае он умер от ран. Но где? Нельзя исключить возможность того, что отправка в госпиталь была лишь поводом и его перевели в другое место в виде наказания за связь с австрийской женщиной или за что-нибудь другое. Что за судьба была у него? Узнаю ли я об этом когда-нибудь? Смогу ли я постоять на его могиле или познакомиться с его родственниками?

За годы поисков многое скорректировалось. Михаил Гроссман 1915 года рождения мог оказаться Михаилом Громовым или Хромовым... История Элеоноры привлекает внимание. Кому-то показалось, что он узнал ее маму по фотографии, кто-то слышал подобную историю от своих отцов и дедов... Четырежды Элеонора делала тест ДНК, однако результаты не подтвердились.

Кто-то назвал бы поиски безрезультатными. Но Элеонора так не считает. Она печет куличи и поет «Катюшу». Она ходит с «Бессмертным полком» и носит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Вене. Она выучила русский язык и полюбила Россию.

Несмотря на санкции и официальную русофобию властей, жители Вены широко отметили в этом году День Победы и возложили цветы к мемориалу советским воинам. Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

- Когда я говорю на русском, это дает мне чувство, что я стала ближе к отцу, - объясняет Элеонора. - Я не могу обнять его самого, но, живя в Вене, я соединяю людей из всех уголков России и очень этому рада.

В архивах говорят: у Элеоноры плохой вариант для поиска. Сведений об отце не осталось. А значит, шансов нет. Однако Элеонора не теряет надежды, а вместе с ней - все, кто помогает австрийке в ее поисках.

«Я найду тебя, отец» называется ее книга, изданная на немецком и русском.

В каком-то смысле она уже нашла. Ведь каждый неудачный результат делает связь Элеоноры с Россией только сильнее.

- Так бывает, - говорит режиссер Наталья Спиридонова. - Осознание того, что у тебя есть, ты обретаешь, когда теряешь.

Потеряв отца еще до своего рождения, Элеонора обрела его в виде целой большой страны, частью которой она себя безоговорочно ощущает.

ОТ РЕДАКЦИИ:

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