Берия сообщил Сталину про 28 «его» миллионов в банках США

Лаврентий Берия и Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Темпераментный Лаврентий Берия всегда знал, чем порадовать своего раздумчивого земляка Иосифа Джугашвили. Уже в первые месяцы войны глава НКВД начал отправлять Сталину немецкие листовки и газеты, которые сбрасывали самолеты люфтваффе и распространяли иными путями на землях СССР, к которым близко подошли войска Гитлера. В каждой бумажке - «ода» вождю.

В архивах Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) «Комсомолка» обнаружила письма Берии, его заместителей и генералов Генштаба, направленные Сталину и его помощнику Поскребышеву с образцами немецкой антисталинской пропаганды. Можно предположить, что Иосиф Виссарионович, человек со специфическим чувством юмора, рассматривал эти образцы с ироническим удовольствием, попыхивая трубкой.

Осенний марафон

22 ноября 1941-го Берия отправляет Сталину докладную о том, что 19 ноября на территории Химкинского района Мособласти были «сброшены листовки нового образца».

Это так называемая красноармейская газета «Боевой листок» № 209. В верхнем левом углу - профиль Сталина (весьма похож на оригинал). Под шапкой - лозунг: «Священный долг перед любимой родиной зовет вас к свержению сталинского ига. Вперед на врага - на жидов и НКВД!»

Ненависть к евреям и к Сталину была главной темой немецких листовок вплоть до весны 1945-го.

В листке - «факты» о «разбитых в громадных боях советских армиях». Притом данные о советских потерях преувеличены в два-три раза.

Грубый декабрь

7 декабря 1941-го, через два дня после начала контрнаступления под Москвой, Лаврентий Павлович докладывает Иосифу Виссарионовичу о листовках, сброшенных в пяти московских районах 4 декабря.

«Запомни русский народ, кровавый пес Сталин - это ваша смерть! - говорится в одной из них. - Вместе с большевизмом будут стерты с лица земли и кровавый Сталин, и его шайка жидовских головорезов! Сталин именует себя вашим отцом. Но Сталин - ваша смерть!». Последняя фраза повторяется в листовке несколько раз. Для доходчивости, очевидно.

Вот такими плакатами геббельсовская пропаганда заваливала прифронтовые районы, освобожденные от нацистов. Фото: РГАНИ

Мартовская подделка

17 марта 1943-го начальник секретариата НКВД Мамулов отправляет докладную сталинскому секретарю Поскребышеву о листовках, обнаруженных в Калининской (ныне Тверской) области. Это грубая, но местами потешная имитация обращения к красноармейцам от имени Верховного Главнокомандующего.

«Рабочие и крестьяне, мои маршалы разбиты германской армией! - занимается самобичеванием псевдо-Сталин. - Близится конец большевизма. Что тогда будут делать мои хозяева - господа Кагановичи, а с ними и вся жидовская свора СССР? Мы привыкли за 25 лет жить за ваш счет, а теперь вы хотите нас покинуть. Товарищи, не жалейте никого и ничего! Спасайте нашу коммунистическую шкуру!»

Эти листовки разбросали через месяц после разгрома немцев под Сталинградом. Вождь поднял бокал с киндзмараули.

Не наш Первомай

7 мая 1943-го опять лично Берия направляет Поскребышеву три листовки. Там снова сплошной антисталинизм и антисоветизм. В обращении к советским гражданам по случаю Первомая говорится страшное:

«Бойцы и командиры! Истекая кровью, вы отдаете жизни за интересы кучки кремлевских иуд, продавших интересы народов СССР американским и английским капиталистам. Кому нужна эта война? Она нужна Сталину и его приспешникам, которые спровоцировали ее. Граждане СССР, задумайтесь, куда ведет вас Сталин. Не к победе, а к уничтожению. Он бросит вас и со своими приспешниками улетит в Америку!»

Далее приводятся названия и адреса американских банков, куда империалисты «перевели на имя Сталина» 28 миллионов долларов. В связи с таким «предательством» красноармейцам предлагается немедленно переходить на сторону Русской освободительной армии (власовцев), борющейся за счастье русских людей.

Тут Сталин, наверное, особенно громко смеялся над пассажем про «свои» 28 миллионов баксов в банках Североамериканских Соединенных Штатов.

Бич божий

В июне 1943-го Берия отправляет Поскребышеву для передачи шефу по одному экземпляру газет «За родину» и «Заря», а также журнала «Бич», издаваемых немцами на оккупированных территориях (в частности, в Смоленске).

На карикатурах Сталин бегает с окровавленным топором, уворачивается от удара гневного красноармейца, трясет решетку в клетке зверинца рядом с Черчиллем и Рузвельтом и, восседая на троне, слушает подобострастный доклад англичанина, который предлагает ему на подносе Европу, а Виссарионович требует весь мир.

«В стане плутократических союзников удовлетворены религиозным сальто-мортале Сталина, - пишется в передовице газеты «За родину» от 11 мая 1943-го. - Ибо с момента, когда он его проделал, нашелся формальный повод не только простить расстрел бесконечного числа епископов и священников, но даже забыть об этом. Можно предположить, что и расстрел 12 тысяч польских офицеров плутократы оправдают с легким сердцем, если Сталин догадается объявить это злодеяние совершенным им с молитвой на устах».

А вот этот ход команды пропагандистов доктора Геббельса наверняка заставил бывшего семинариста Иосифа Джугашвили поморщиться. Он действительно с начала войны вынужденно протянул руку русской православной церкви, которая при большевиках на два десятилетия оказалась в загоне. А муссирование темы расстрела поляков в Катыни, вину за который мы возлагали на немцев, а они - на нас, было довольно болезненным для Кремля.

Фото: РГАНИ

Весенний гимн

7 марта 1944-го Берия шлет Поскребышеву фашистские листовки, сброшенные пилотами люфтваффе в районах белорусских Гомеля и Мозыря 3 и 5 марта. Кроме двух карикатур на одной из листовок - пять переиначенных четверостиший Гимна Советского Союза.

Вот как звучит третья строфа главной композиции СССР в исполнении нацистских пропагандистов:

Сквозь слезы сияло

нам солнце свободы,

И Ленин великую Русь

разорил.

Нас высосал Сталин -

на горе народу,

Нас всех на голодный

паек посадил.

Характерный штрих: если в начале 1944-го гитлеровские пиаровцы возлагала на Ленина со Сталиным общую вину за все «беды и поражения» советского народа, то к началу 1945-го уже явно «сталкивали лбами» двух вождей революции.

Накануне Победы 11 января 1945-го в очередном совсекретном конверте для Поскребышева - Сталина Берия отправляет «провокационную листовку», сброшенную в расположении наших войск западнее Люблина (Польша), и почтовые антисоветские открытки, изъятые при аресте агентов немецкой разведки.

В имитации газеты «Правда» от 21 декабря 1944 года приводится такая «цитата» Ленина: «Да здравствует героическая Красная армия и Военно-морской флот, изгнавшие захватчиков из нашей страны, ведущие борьбу со сталинской кликой!»

А в открытке полевой почты к 26-й годовщине Красной армии под рисунком героических бойцов, рвущихся в бой под флагом с серпом и молотом, стоит такой лозунг: «За дело Ленина! Долой Сталина! За ленинский социализм!»

Учитывая, что выход этой газеты почти совпал с днем рождения вождя народов, вряд ли ему понравились такой подарок и подобное противопоставление (в листовках того периода оно повторялось не раз). Но поскольку Гитлер с Геббельсом вместе с Третьим рейхом уже ехали с ярмарки, Иосиф Виссарионович махнул рукой на их последние потуги...