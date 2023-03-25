Стилисты в шоке: Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на безвкусную одежду

Леопардовые брюки испортили все. Фото: СОЦСЕТИ

Похоже, работа с комиками отразилась и на имидже 34-летней жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Раньше дама сердца Евгения Вагановича славилась тем, что демонстрировала в соцсетях дорогие вещички, щеголяя нарядами известных брендов. Но теперь вдруг ударилась в эпатаж.

Омар Байрамов. Фото: Личный архив

«Вы одеваетесь, как бабушка. Немного советов стилиста вам не помешают», - пишут Брухуновой в соцсетях. Но жена Петросяна отмахивается от непрошеных советов. Татьяна уверена, что одевается весьма стильно, просто невеждам не понять ее высокого вкуса. Так ли это? Вместе с «КП» образы жены Петросяна разобрал звездный стилист Омар Байрамов.

Очки злой начальницы

Вроде бы и вещи дорогие, но как-то странно скомбинированы. Фото: СОЦСЕТИ

- Татьяна - молодая и красивая дама. Но мне непонятно, почему она целенаправленно создает такую небрежность в своем образе, - удивляется стилист. - Вроде бы и вещи дорогие, но как-то странно скомбинированы. Очки вообще подобраны в стиле фильма «Служебный роман». Благодаря этому образу те, кто считает, что в театр можно одеваться как попало, могут ликовать. Никакой прически, никакого макияжа.

Жилетка и папаха

- Еще один вариант с этой жилеткой. Такое впечатление, что Татьяна была на экскурсии на Кавказе, и ей предложили примерить для фото папаху и фуфайку. Фото: СОЦСЕТИ

- Леопардовые брюки испортили все. Жилетка неплохо выглядит на белой водолазке, тут Татьяна постаралась, подобрала к ним приличные очки и сумку Луи Виттон за 270 тысяч рублей. Если бы вместо брюк на ней были молочные обтягивающие легинсы, было бы вполне уместно. А так опять получилось нелепо.

Спорт-нелепица

«Спорт-шик», увы, не удался. Фото: СОЦСЕТИ

- Один из самых забавных образов, - считает стилист Байрамов. - Все-таки каждый человек должен понимать, что какие-то вещи ему не подходят по росту, фасону или цвету. Сочетание спортивных безразмерных вещей и вельвета выглядит диковато. Если Татьяна пыталась преподнести этот наряд как «спорт-шик», то увы, не удалось. Это, скорее, выглядит как «спорт-нелепица».

Чем больше Гуччи, тем круче?

Представители модного дома Гуччи были бы в шоке от такого комбинирования вещей. Фото: СОЦСЕТИ

- Если бы я был представителем модного дома Гуччи, то был бы в шоке от такого комбинирования вещей. Сумка Гуччи за 204 тысячи рублей, шерстяной кардиган того же бренда за 65 тысяч рублей. Меховые тапочки предназначены для того, чтобы ходить в них дома. Много всего и все объемное, капуста какая-то. Татьяна своим нарядом словно прибавила себе 20 лет и 20 кило.

Неуместная юбка

Очередное целенаправленное желание себя состарить. Фото: СОЦСЕТИ

- Если бы в этом образе Татьяна заменила юбку на синие зауженные джинсы, то было бы еще ничего. Даже молодежно. Но здесь мы опять видим какое-то целенаправленное желание себя состарить, - говорит стилист.

Масленица в деревне

Татьяна похожа на бабушку, отмечающую в деревне с любимыми внуками Масленицу. Фото: СОЦСЕТИ

- Этот образ выглядел бы вполне уместно, если бы Татьяна была бабушкой, отмечающей в деревне с любимыми внуками Масленицу, - считает Омар Байрамов. - Головной убор идеально подходит для народных гуляний.

МОДНАЯ ПОБЕДА

Красиво и элегантно

Красивое платье, элегантная укладка. Фото: СОЦСЕТИ

- А это образ, который радует глаз. Красивое платье, элегантная укладка. Если Татьяна будет придерживаться элегантного вектора, то вполне может стать иконой стиля, о чем, я так понимаю, она мечтает. Главное - помнить, что наряды иконы стиля не могут вызывать только смех. Очки, бесформенные одежды - это не ее стиль. Татьяна - нежная тургеневская девушка, ей надо придерживаться женственности: легких струящихся платьев, изящной обуви.