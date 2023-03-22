Алла Пугачева лечит в Израиле последствия неудачной пластической операции

Мимика звезды изменилась, и лицо стало терять симметрию. Фото: СОЦСЕТИ

Алла Пугачева никогда не скрывала, что делала в молодости пластику. Детально не рассказывала, но намекала, что «переделок» было много. Один раз артистке в ходе операции в швейцарской клинике случайно занесли инфекцию, и потом жизнь АБ спасали уже наши врачи. Специалисты уверены: в 90-е годы Пугачева делала подтяжку лица, блефаропластику (коррекцию нижних и верхних век), вставляла силиконовый имплант в подбородок, чтобы контур лица был более четким.

«Стареть без операций»

В нулевые певица, хоть и выглядела моложе паспортного возраста, отрицала, что посещает пластических хирургов.

- Просто у меня порода хорошая. Буду стареть красиво, - кокетничала перед репортерами Алла Борисовна.

Но еще до пандемии поклонники заметили, как помолодела певица. Ни одной морщинки, а губы стали более очерченными и полными. Тогда эксперты предположили, что певица омолодилась к своему 70-летию. Однако звезда упорно отрицала, что делала пластику.

- Несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок, - рассказывала в беседе с «КП» Алла Борисовна. - Немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем (певица перенесла несколько операций на сердце. - Ред.) и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся - и вы решите, что я сделала пластику.

Развился парез

Покинув Россию с семьей после начала СВО, певица сильно изменилась. Минувшим летом фанаты Пугачевой расстроились, увидев ее фото из отпуска в Латвии. У звезды появились заметные морщинки, лицо стало тусклым и уставшим. Видимо, почитав прессу, которая удивлялась этим переменам, Алла Борисовна решилась на новое вмешательство. По мнению бьюти-экспертов, осенью Алла Пугачева потратила на омоложение не менее 1 млн рублей. Артистка сделала блефаропластику, коррекцию птоза бровей (смещение бровной дуги вниз. - Ред.) и инъекции филлеров для разглаживания морщинок. Тут бы ей и остановиться, но, видимо, Алла продолжила эксперименты со своим обликом. Посмотрев на новое видео певицы, которая обращается к фанатам из Израиля, поздравляя их с наступлением весны, эксперты заметили непорядок с мимикой Пугачевой.

- Алла Борисовна, конечно, беспрецедентно хорошо выглядит для своих лет, но тут мы видим следы неудачной пластики или косметологических процедур, - объяснила «КП» врач-косметолог Марта Орлова. - При артикуляции у Аллы Пугачевой наблюдаются симптомы одностороннего пареза (снижение силы мышц после поражения нерва. - Ред.). Это выражается в том, что верхняя губа певицы противоестественно двигается вверх и вправо. А нижняя остается вялой. Возможно, это следствие неудачной пластики или избыточного использования ботулотоксина («уколов красоты», которые разглаживают морщинки. - Ред.).

Врачи говорят, что артистке необходимо лечение - физиотерапия, если парез случился из-за пластики или инъекции препаратов, чтобы устранить слабость мышц.

- Это осложнение временное и вполне исправимо, - говорит Марта Орлова.

КОНКРЕТНО

«Должны были появиться второй и третий подбородки»

Специалисты предполагают, что врачи случайно повредили 73-летней певице лицевой нерв

- В остальном придраться не к чему, - комментирует Марта Орлова общий внешний вид Пугачевой. - Такой результат, конечно, достигается исключительно с помощью хирургической подтяжки лица. И в данном случае она была тотальной. Типаж лица и деформационный тип старения Аллы Борисовны подразумевали, что к данному возрасту она должна была обладать вторым и третьим подбородками, брылями, грыжами и птозом век, грузной, тяжелой фигурой. Но то, как выглядит Пугачева в 73 года, - это яркий пример возможностей современной медицины.