Oтношения британцев с украинскими гостями складываются непросто. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместе с экономическим кризисом Англия вынуждена сворачивать многие социальные программы. Такие, например, как широко разрекламированный проект «Дома для Украины». По весне идея выглядела прекрасно: коренные британцы получают от правительства 350 фунтов в месяц за размещение беженцев из Незалежной в своих квартирах и коттеджах — и все довольны.

Изначально проект был рассчитан на полгода. Однако по прошествии сего срока многие домохозяева… отказались от дальнейшего участия. А их постояльцы — правильно, оказываются выброшенными на улицы, будто наскучившие домашние питомцы, бьёт тревогу влиятельная газета Times.

Причин тому несколько. Во-первых, за последние полгода в Королевстве вздорожали тарифы на тепло и энергию, а даже самый неприхотливый гость потребляет и то, и другое — субсидия уже не покрывает затрат. Здесь проще под благовидным предлогом избавиться от постояльца — и сдавать, например, освободившийся угол кому-нибудь в аренду.

Во-вторых, отношения британцев с «гостями Острова» под жовто-блакитным флагом складываются непросто. Ведь далеко не всё украинцы, как утверждают СМИ, «бегут от войны»; некоторые — заурядные экономические мигранты, особенно «с Западенщины», находящейся далеко от фронта.

И англичане нередко жалуются на их своеобразное поведение. Например, одна из таких переселенок, 22-летняя киевлянка Софья Каркадым, за десять дней жизни в новом доме отбила хозяина, 29-летнего Тони Гарнетта, у жены. Вероятно, подобные случаи лишь укрепляет некоторых островитянок (да и островитян) в тайном желании: под благовидным предлогом выставить «гостей» за порог.

Сейчас так и происходит. По данным официального Лондона, более двух тысяч украинских семей с детьми и девятисот граждан-одиночек сейчас являются бездомными (то есть, если считать «по головам», речь может идти не менее чем о пяти тысячах беженцах, попросту выставленных британскими хозяевами за порог) — рост на 30% по сравнению с прошлым месяцем.

Решить эту проблему не так просто, как кажется — ведь и количество «обычных» мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, пытающихся перебраться в королевство на лодках через Ла-Манш, в нынешнем году превысило 40 тысяч человек — четырёхкратный рост по сравнению с 2020-м. По утверждениям лондонских чиновников, «система приёма беженцев (вообще всех) трещит по швам».

Неудивительно, что и «солидарность с Украиной в квартирном вопросе», как и многое другое, теперь осталась лишь на словах.