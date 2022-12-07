Харламов изощренно отомстил Асмус, рассказав постыдные подробности совместной жизни

Гарик и Кристина развелись в 2020 году. Фото: соцсети.

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году. При разводе юмористу пришлось поделить с бывшей женой пополам все совместно нажитое имущество и оставить ей дом. В загородном особняке Кристина сейчас живет вместе с дочкой Настей. Судя по всему, раздел имущества оставил незаживающую рану в душе Харламова: юморист то и дело публично припоминает его бывшей жене. В новом выпуске «ОХ-шоу» на YouTube Гарик вновь упомянул дом, который он оставил экс-супруге. Шоумен изощренно отомстил Кристине, рассказав о малоприятных подробностях их совместной жизни.

Харламов рассказал, что как-то во сне отлежал руки и встал с постели, чтобы пройти в туалет. Однако открыть дверь у него не получилось. К тому же юмористу внезапно стало плохо, и его стошнило мимо унитаза. В итоге все свои дела комик сделал, не дойдя до туалета.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», - сообщил Харламов, специально сделав акцент на имени бывшей жены. Вероятно, таким образом шоумен хотел задеть актрису.

Суд официально расторг их брак осенью 2020 года. Супруги долго тянули с разводом. Ранее Гарик рассказывал, что его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. Хотя Гарик в одном из интервью рассказывал, что разлюбил жену, поэтому, мол, и решил развестись, Кристина уверяла, что их брак распался по ее инициативе.

Сегодня оба бывших супруга нашли свое счастье. После развода с Асмус Харламов быстро утешился: всего через месяц после официального расторжения брака его уже видели в компании новой избранницы – актрисы Катерины Ковальчук. Сегодня пара не скрывает своих чувств друг к другу.

Кристина тоже счастлива в новых отношениях. После развода с шоуменом она долгое время скрывала свою личную жизнь. Актриса интриговала поклонников, то и дело намекая, что больше не одна. При этом называть имя возлюбленного не торопилась. В прошлом году Асмус призналась, что у неё появился новый роман – и тогда поклонники практически сразу предположили, что речь идет о ее коллеге по театру Романе Евдокимове. Лишь недавно Кристина подтвердила их догадки, выложив в соцсетях снимок, на котором она сфотографирована вместе с Евдокимовым.

Кристина и Роман работают вместе в Театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Кристина даже познакомила своего мужчину с дочкой Настей. Правда, представлять бойфренда широкой публике Асмус, похоже, не намерена. Возможно, 34-летнюю артистку смущает то, что Роман на шесть лет моложе ее.