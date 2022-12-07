Тюрьма за добрачный секс и запрет атеизма: В Индонезии принят новый закон

Официальная идеология Индонезии предполагает равенство религий в многоконфессиональном государстве

Парламент Индонезии одобрил принятие нового закона, вносящего множество поправок не только в уголовный кодекс, но и в саму жизнь как жителей страны, так и для туристов.

Так, по новым правилам, в Индонезии запрещается секс вне брака, отказ от религии, ужесточаются наказания за богохульство и оскорбление президента.

Официальная идеология Индонезии предполагает равенство религий в многоконфессиональном государстве, однако впервые на законодательном уровне гражданам страны будет запрещено становиться атеистами – новый закон предполагает наказание за вероотступничество.

На данный момент в Индонезии официально разрешено шесть религий: ислам, который исповедуют более 85% индонезийцев, христианство, представленное двумя направлениями (католицизмом и протестантизмом), буддизм, конфуцианство и индуизм.

В светской жизни граждан страны (а также и туристов-иностранцев) тоже ожидает немало нового. Прежде всего, это касается запрета на секс без брака. Если прелюбодеи будут пойманы, им грозит тюремное заключение. При этом оговаривается, что донести на нарушителей нового закона смогут родители или законные супруги.

Немалую озабоченность в связи с новыми правилами высказывают и отельеры – по их мнению, запрет на секс без брака для гостей страны может серьезно ударить по туристической отрасли.

Впрочем, у индонезийцев и туристов будет время подготовиться к новым правилам – они вступят в силу лишь через три года.