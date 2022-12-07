В Евросоюзе откажутся от товаров, произведенных из срубленных деревьев

Запрет коснется товаров, для изготовления которых понадобилась вырубка леса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Европарламенте согласовали закон, предусматривающий запрет на продажу товаров, ради производства которых пришлось вырубать лес.

На данный момент подготовлена предварительная версия документа.

Для того, чтобы иметь возможность контроля за исполнением нового правила, производителям придется предоставлять бумаги, раскрывающие логистические цепочки, а контролирующие органы будут проверять – не производилась ли вырубка леса для изготовления данной продукции. В частности, нововведения могут коснутся производства кофе, пальмового масла, сои, бумажной продукции и прочего.

Запрет коснется товаров, для изготовления которых понадобилась вырубка леса после 31 декабря 2020 года, включая первичные леса, например, джунгли Амазонки.

В Европарламенте заявили, что закону еще предстоит пройти обсуждение на различных уровнях, но сомнения в его принятии у еврочиновников нет. В дальнейшем ЕП и Совет ЕС планируют расширить действие закона и на другие экосистемы с тем, чтобы обеспечить природе максимально возможную защиту от воздействия цивилизации.

Всемирный Фонд дикой природы (WWF) заявил, что согласование закона – важная историческая веха в деле спасения лесов.

– В ближайшие годы ЕС должен расширить свой фокус, чтобы защищать природу как единое целое, – заявили в WWF.