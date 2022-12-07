Вучич: Позиция Сербии по отношению к антироссийским санкциям останется неизменной

Президент Сербии Александр Вучич за помощь поблагодарил, но от присоединения к антироссийским санкциям отказался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризис на Украине заставляет ЕС искать новые методы влияния на страны Европы. В частности, все большее внимание Брюсселя привлекают Балканы. В ход идут щедрые посулы и подачки, но даже это не может обеспечить альянсу единства.

По результатам ежегодного саммита ЕС – Западные Балканы, прошедший накануне в албанской Тиране, была принята совместная декларация о санкциях против России, которая, по сути, свелась к заявлениям об «угрозе России» европейскому миру и призыву к балканским странам ускорить процесс согласования антироссийских ограничительных мер без какой-либо конкретики.

Таким образом, Сербии вновь удалось отстоять свое право не вводить санкции против ЕС, несмотря на выделенные Брюсселем $165 миллионов для преодоления энергетического кризиса.

Президент Сербии Александр Вучич за помощь поблагодарил, но от присоединения к антироссийским санкциям отказался.

– Единственная страна, которая не согласовалась с политикой санкций – Республика Сербия. И пусть вам не врут, что есть какая-то другая, ее нет, – заявил политик на брифинге, состоявшемся после завершения саммита.

Злые языки утверждают, что за несгибаемостью Сербии в отношении антироссийских санкций стоит, прежде всего, надежда Вучича на получение энергоносителей по льготным ценам. Так это или нет – можно поспорить, но, несмотря на истинные мотивы, позиция и последовательность руководства Сербии внушают уважение.