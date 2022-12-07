Геннадий Зюганов: Беловежские соглашения выпустили на волю нацизм и англосаксонскую наглость

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Чего вам больше всего жаль из СССР, а от чего вы отказались легко?»

Так звучит наш традиционный «Вопрос дня», ответы на который публикуются в ежедневной «Комсомольской Правде» (столичный выпуск) в среду, 7 декабря. (31 год назад были подписаны Беловежские соглашения.)

В числе экспертов был и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вот некоторые его заявления…

…- Я считаю, это - самое преступное решение, которое было в нашей истории. (Речь о Беловежских соглашениях.- А.Г.)

Предали, прежде всего, волю народа жить в единой стране. Она безоговорочно была высказана на референдуме. 77% граждан подтвердили свое право продолжать могучую российскую государственность в форме СССР.

- Все беды, которые мы сегодня видим и переживаем – слезы, кровь, насилие, презрение, санкции – все растут оттуда. Это не просто преступление, это то, что, собственно говоря, породило нацизм, фашизм, развал геополитической ситуации в мире и англосаксонскую наглость, приверженцы и носители которой сегодня пытаются ее реализовать, объявив нам новую войну.

- Ну, и в целом наши граждане потеряли те гигантские завоевания, за которые они боролись 200 лет! Восьмичасовой рабочий день, право бесплатно учиться, лечиться, право на достойный отпуск, право на то, чтобы жить в уважаемой стране, право быть впереди других.

- Можно и нужно было, не разваливая СССР, легко - это я и сейчас принимаю - провести постепенное и плавное разгосударствление собственности, особенно в сфере торговли, бытового обслуживания, легкой, текстильной, кожевенной, обувной промышленности. А не заниматься перестройкой и болтовней, которая переросла в перестрелку и распад страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вопрос дня: Чего вам больше всего жаль из СССР, а от чего вы отказались легко?

31 год назад были подписаны Беловежские соглашения (подробнее)