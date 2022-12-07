Представили свыше 20 стран приедут на Международную неделю бизнеса в Уфу

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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров принял участие в программной конференции ХV юбилейного Форума «Международная неделя бизнеса», которая состоится в Уфе 14–16 декабря. В мероприятии, которое прошло на площадке Международного мультимедийного комплекса РИА Новости, собрались региональные и федеральные спикеры, а также гости из других государств. Чем удивит Уфа на этот раз?

«ГОТОВЫ ОТДАТЬ ПОСЛЕДРНЕГО ГУСЯ»

«Башкиры готовы отдать последнего гуся ради гостей – это считается в республике знаком уважение. Кто бывал в Башкортостане знает, что гусь у нас всегда на столе, - премьер-министр начал встречу с небольшого экскурса в традиции и обычаи башкир, тут же перейдя к деловой повестке. - При этом если кто-то хочет посмотреть регион, который претендует на звание лучшего для проживания в России, то вам нужно приехать в Башкортостан»,

Андрей Назаров напомнил, что Башкортостан один из первых в стране, кто сумел объединить на одной площадке большое количество участников, заинтересованных в обсуждении широкого круга тем, охватывающих практически все стороны экономического развития страны и ее регионов. По его словам, в 2007 году, когда Международная неделя бизнеса в Уфе проводилась впервые, в республике собралось 1,5 тысячи участников из 9 стран мира и 20 регионов нашей страны.

«С годами Форум трансформировался, набирал обороты. В 2016 году инициативу проведения Форума поддержал Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он отметил, что стимулирование взаимодействия по линии предпринимательских сообществ и налаживание делового межрегионального сотрудничества является крайне актуальной задачей. В прошлом году, несмотря на эпидемиологические ограничения, в его мероприятиях участвовали почти 2 тысячи человек. Подписано рекордное количество соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей, – сообщил премьер-министр. – Остается неделя до начала Международной недели бизнеса. Уфа в 15-й раз в течение 3-х дней станет местом встречи людей, заинтересованных в обмене практическим опытом в части экономического развития. Программа форума включает 54 мероприятия, на которых выступит более 500 спикеров федерального и международного уровня. Уже подтверждено участие порядка 3 тысяч гостей, заявились представители свыше 20 стран. На полях юбилейной Международной недели бизнеса планируется к подписанию более 50 соглашений.

Руководитель Правительства Башкортостана в том числе особо отметил, что на уфимской Международной неделе бизнеса планируется провести прием крупнейших корпораций, меценатов и благотворителей, реализующих гуманитарные программы поддержки Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также оказывающих помощь нашим бойцам – участникам СВО.

«МИРУ НУЖНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ»

Андрей Назаров также анонсировал новое мероприятие на полях форума, которым станет заседание международной рабочей группы по преодолению последствий экономических санкций – «Уфимский диалог». Это уникальное событие, предложенное депутатом Европейского парламента, сопредседателем ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

«В рамках форума будет открыта линия листового стекла на предприятии «Салаватстекло» и производство препарата «Фактора свёртывания крови VIII» на заводе компании «Фармстандарт-Уфавита». На полях юбилейной Международной недели бизнеса планируется к подписанию 46 соглашений. Среди подписанных весьма крупными являются два. Первое – с Башкирской мясной компанией по строительству агропарка на 25 млрд рублей. Второе – с компанией «Файбер Нутриш» по реализации инвестиционного проекта на 4,5 млрд рублей на территории ОЭЗ «Алга». Важно отметить и планируемое к подписанию соглашение по реализации проекта «Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня» на сумму более 25 млрд рублей», – уточнил премьер-министр.

Резюмируя свое выступления, Андрей Назаров подчеркнул, что крупнейшие иностранные инвесторы, несмотря на агрессивную санкционную политику руководителей их стран, хотят и готовы продолжать сотрудничество с Россией.

«Для этого нашей стране и в целом всему миру нужна эффективная площадка конструктивного общения. И Башкортостан создает ее в рамках Международной недели бизнеса. Это будет по-настоящему историческое событие, – подытожил Андрей Назаров.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ НОВЫХ ВСТРЕЧ

О повестке Делового Совета ШОС на «Международной неделе бизнеса» сообщил исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский.

«Уфимская «неделя бизнеса» – форум, который реально показывает возможности. В его рамках умело сочетаются не только пути решения межстрановых проблем, но и возможность сотрудничества именно на региональном уровне, – сообщил эксперт. - Площадка развивается, растет, показывает свою гибкость, умение находить те точки, что необходимы для развития, и представляет собой всегда не работу с нуля, всегда есть какая-то база, начавшаяся в 2007 году. И всегда есть возможность развиться дальше. И мы всегда говорим: да, были достигнуты такие-то договоренности, были реализованы такие-то проекты, были организованы встречи на Уфимском форуме, потом они продолжились. И сейчас с одной стороны мы предоставляем какие-то результаты этих встреч, а с другой - закладываем фундамент для новых, будущих встреч. И все это на Уфимском форуме».

Также Сергей Канавский поделился наблюдением, что уровень форума позволяет находить бизнес-партнеров людям, которые живут в соседних регионах, но не знали друг о друге.

«Но при этом контакты могут найти не только регионы между собой, не только Россия с другими странами, но и Казахстан-Иран, Казахстан-Узбекистан, Узбекистан-Индонезия. Где они еще могли встретится?» – задает риторический вопрос исполнительный секретарь Делового совета ШОС.

СВОЯ ВАЛЮТА ДЛЯ СТРАН ШОС

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков обозначил сразу несколько ключевых на сегодняшний день тем, которые, по его мнению, необходимо обсудить в Уфе.

«Я родился в Башкирии, я часто там бываю, там похоронены мои предки и живут мои родственники. Когда приезжаю в Уфу, иду по улице Аксакова, так приятно, парк Аксакова – тоже здорово, иду в музей Аксакова… Кстати, замечательный музей, всем рекомендую побывать. Для меня родная земля и я постоянно слежу, что там происходит. Тем более что считаю, что Радик Хабиров – мой друг, плотно с ним взаимодействовали, когда он работал в Администрации Президента, с Андреем Назаровым работали в Госдуме», – отметил Анатолий Аксаков, назвав Башкортостан одним из знаковых мест в России. Он выразил надежду, что, благодаря активности руководства и в том числе проведению «Международной недели бизнеса», Республика нарастит развитие, поскольку форум – приток инвестиций, приезд деловых людей, политиков, в основе встреч, которых принимаются важные решения.

Анатолий Аксаков поддержал призыв Андрея Назарова в 2024 году провести Саммит ШОС в Уфе, поскольку подготовлена инфраструктура для встречи большого количества гостей. Также он обратился к Сергею Канавскому с предложением начать обсуждение на «Международной неделе бизнеса» тем по созданию коллективной валюты стран ШОС.

«Цифровые активы – сейчас очень востребованная тема. В ближайшее время мы должны принять закон об операциях с криптовалютами, об использовании их в международных операциях. Я думаю, эту тему тоже можно обсудить в Башкортостане. Мы примем закон в первом чтении и его надо готовить ко второму чтению, и здесь важны мнения разных сторон, умных людей. И, конечно, тема исламских финансов. Я благодарен руководителю Национального банка Республики Башкортостан Марату Кашапову, в ходе дискуссии договорились с правительством», – также внес предложение Анатолий Геннадьевич, обратившись к Андрею Геннадьевичу с просьбой подключить специалистов Башкортостана к работе, отметив их профессионализм. Стоит отметить, что Башкортостан вошел в список четырех территорий, которые примут участие в пилотном проекте по реализации исламского банкинга.

ПОМОЧЬ РЯДОВОМУ ИНВЕСТОРУ

Республика Казахстан – постоянный участник «Международной недели бизнеса». Об ожиданиях от этого года рассказал исполняющий обязанности торгового представителя Казахстана в России Дамир Адильбеков.

«Совместно с послом республики Казахстан в Российской Федерации мы провели встречи с руководителями 11 регионов РФ, где были достигнуты соглашения по наращиванию и усилению торгово-экономического сотрудничества, торгово-промышленной кооперации. Такое мероприятие мы провели в сентябре с торгово-промышленной палатой Башкортостана, приняли участие более 40 предприятий Республики, была проявлена большая заинтересованность. Подписано много соглашений с торгово-промышленной палатой Башкортостана. Мы каждый год участвует в форуме Башкортостана, проводим B2B переговоры, наращиваем отношения. В этом году также планируем участвовать, надеемся, что будут достигнуты хорошие результаты», – поделился планами Дамир Дауренович, подчеркнув, что результатами взаимодействия становятся практические показатели - за первые полгода уже есть более 10 успешных кейсов.

По словам торгового советника посольства Турецкой республики в Российской Федерации Мустафы Гекчеоглу, мероприятия, подобные Международной неделе бизнеса в Уфе усиливают взаимодействие и связи между странами. Турция намерена достичь показателей товарооборота с Россией в 100 млрд долларов. Важную роль в достижении таких величин играют региональные инвестиции.

«Международная неделя бизнеса - очень важная для нас площадка. Республика Башкортостан предоставляет нам прекрасную возможность показать собственный потенциал. Посольство республики Турция и вся наша команда готовы всячески помогать инвесторам», – сказал турецкий коллега.

ГРУЗООБОРОТ ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛИКУ РЕЗКО ВЫРАСТЕТ

Президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко отметил, что Башкортостан традиционно стратегически смотрит на разные направления своего развития. В этой связи Международная неделя бизнеса – не только про текущую историю, но и про долгосрочные планы. В том числе по активному развитию возможностей исламского финансирования, которое пока в нашей стране никак не реализовано.

«Хочу выразить благодарность Республике Башкортостан за то, что она в эту историю поверила и не первый год проводит в этом направлении соответствующую работу. В рамках бизнес-недели мы обсудим, какая в этом направлении идет подготовка, и какие открываются возможности, если такого рода решение будет принято. А также выслушаем ожидания зарубежных партнеров, как бы они хотели в этих условиях работать. Экономические связи в ближайшее время будут строиться со странами глобального юга. Мы прогнозируем резкое увеличение грузооборота через республику по направлению на южные страны, в частности, Казахстан и Узбекистан. Поэтому необходимо выстраивать логистику, тарифную политику и т.д. Это большая задача, которая облегчит бизнесу вхождение в эти транспортные проекты в будущем», – подчеркнул эксперт.

По мнению председателя Делового Совета России и Индонезии, председателя Совета директоров Группы компаний Гео Спектрум Михаила Курицына, помочь в преодолении кризиса в международных экономических отношениях может многостороннее сотрудничество:

«Я под впечатлением от того, насколько созвучно то, о чем говорит Андрей Геннадьевич и другие коллеги с тем, с чем мы сталкиваемся в реальной жизни последние месяцы. У нас есть колоссальный задел, который нужно реализовать, в том числе с использованием площадки Международной недели бизнеса. Тем для обсуждения очень много. Это и сотрудничество по линии мусульманских организаций, высоких технологий, нефтегазохимии, в которой республика является передовым регионом. К примеру, Индонезия – крупный производитель газа, при этом ей не хватает собственного газа, значит, это возможности работать по тематике сжиженного природного газа. В этой связи, страны юго-восточной Азии, в частности, Индонезия – важный регион для нас. С другой стороны, они заинтересованы, чтобы работать в рамках той площадки, которую республика предоставляет», - прокомментировал гость.

ПРИМЕР АДАПТАТИВНОСТИ

Руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ» Инна Рыкова назвала Башкортостан регионом открытых возможностей. Республика приняла решение выйти с комплексным инвестиционным проектом «Евразийский экономический центр» и с 2020 года началось обсуждение концепции и идеи. При этом смежные регионы сначала имели сдержанную позицию. Благодаря двухлетней работе и активной позиции правительства республики уже шесть регионов вошли в этот проект.

«Мы предложили Башкортостану стать во главе этого комплексной инициативы, чтобы объединиться по всем цепочкам добавленной стоимости, – пояснила эксперт. - Республика первая в 2015 году создала доходогенерирующие проекты в сельском хозяйстве. На сегодняшний день это единственный регион, который имеет нормативно-правовую основу той кооперации, о которой все говорят. Более того, Башкортостан - один из субъектов РФ, который имеет международные рейтинги и сегодня создал все организационные системные характеристики для развития проекта по нашим условиям. Осталось подать заявку в Министерство экономического развития для создания уникальных преференциальных режимов. Для нас Республика Башкортостан – это транслогистический хаб, способный соединить авиа-, железнодорожные, а также автотранспортные и речные перевозки. На предстоящем форуме будем обсуждать с субъектами РФ параметры и характеристики проекта Евразийского экономического центра, чтобы показать, что он даст бизнесу, смежным регионам, включая позиции выхода на страны Евросоюза. Проект транлогистического хаба первым претендует на финансирование Европейского банка развития».

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов на просьбу модератора Марии Ситтель подвести небольшой итог этого года назвал его переломным, отметив, что мир проходит геополитическую трансформацию.

«Лучше всех в этой ситуации чувствуют себя те субъекты экономики, которые заранее позаботились о диверсификации партнерских связей и сделали ставку на перспективные направления. Мы бы хотели отметить положительный опыт Башкортостана и его предприятий. Прекрасный пример адаптивности», – отметил представитель МИДа.