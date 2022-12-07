Яндекс адаптировал 10 сервисов для незрячих пользователей

Незрячим людям стало проще пользоваться сервисами вызова такси, доставки продуктов, почтой, поиском и другими. Теперь 10 сервисов Яндекса поддерживают работу с программами экранного доступа, которые зачитывают вслух содержимое экрана, помогая незрячим воспринимать интерфейс на слух. Такие программы еще называют скринридерами.

Напомним, в прошлом году рассказывали о сервисе Такси, который начал работать со скринридерами. Список пополнили Поиск, Браузер, Диск для компьютеров и смартфонов, веб-версия Карт, Почта, Переводчик и приложение Яндекс с Алисой.

Так, в веб-версии Карт можно найти ближайший магазин, уточнить часы его работы и проверить, сколько до него добираться. В Лавке – выбрать и заказать необходимые продукты на дом или уже готовую еду. С помощью умной камеры можно узнать, что написано на этикетках, в документах и объявлениях.

- Когда мы запускаем сервисы Яндекса за рубежом, то всегда переводим их на местный язык. Адаптация под скринридеры – тот же перевод: так незрячие люди могут узнать о возможностях наших сервисов и воспользоваться ими. При этом доступность нельзя обеспечить раз и навсегда. Важно регулярно проверять, все ли работает правильно. Мы сделали такие проверки частью рабочего процесса, чтобы наши сервисы оставались доступными с каждым обновлением, - отметила Валерия Курмак, руководитель направления инклюзии в Яндексе.

Планируется, что в дальнейшем адаптированных сервисов станет еще больше. За работой в этом направлении следит команда экспертов, среди которых есть незрячие тестировщики. Они регулярно оценивают, насколько удобно пользоваться теми или иными сервисами, составляют внутренний рейтинг доступности и дают рекомендации, что необходимо улучшить.